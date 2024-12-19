20 صورة توثق رحلة كفاح محمد الشناوي من الحمول إلى مجد الأهلي

يُعد محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر، واحدًا من أبرز حراس المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية، برز اسمه كحارس استثنائي بفضل أدائه المميز وشخصيته القيادية، مما جعله رمزًا للنجاح والتحدي.

محمد الشناوي مثال حقيقي على أن النجاح لا يأتي إلا بالاجتهاد والإصرار، من بداياته المتواضعة في كفر الشيخ إلى قيادة النادي الأهلي ومنتخب مصر، كتب الشناوي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، وأصبح مصدر إلهام لكل من يطمح لتحقيق أحلامه رغم التحديات.

بدايات محمد الشناوي

ولد محمد الشناوي في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حيث بدأ شغفه بكرة القدم منذ الصغر، التحق بأكاديمية النادي الأهلي في قطاع الناشئين، حيث أظهر موهبة مبكرة كحارس مرمى، ومع ذلك، لم يتمكن من الاستمرار مع الأهلي في بداية مسيرته، ليبدأ رحلته مع أندية أخرى بحثًا عن إثبات ذاته.

محمد الشناوي وتحديات كثيرة

بعد خروجه من قطاع الناشئين في الأهلي، لعب الشناوي في أندية مثل طلائع الجيش وبتروجيت، في تلك الفترة، عمل على تطوير مستواه وصقل مهاراته، رغم الصعوبات والضغوط، كان طموحه دائمًا هو العودة إلى الأهلي وإثبات أحقيته بتمثيل النادي الأكبر في مصر وأفريقيا.



العودة للأهلي وبداية مشوار تاريخي

في عام 2016، عاد محمد الشناوي إلى النادي الأهلي ليبدأ فصلاً جديدًا في مسيرته،ورغم المنافسة القوية، استطاع أن يثبت نفسه تدريجيًا كحارس أول للفريق، أصبحت تصدياته الحاسمة وسرعة رد فعله في المواقف الصعبة علامة فارقة في مسيرته.

الشناوي وتألق محلي ودولي

قاد الشناوي الأهلي لتحقيق العديد من البطولات، حيث شارك الشناوي مع الأهلي في 306 مباريات في جميع البطولات حافظ على نظافة شباكه في 171 مباراة، واستقبلت شباكه 191 هدفا.

وساهم الشناوي في تحقيق 24 لقبا عبر مسيرته المحلية والقارية مع النادي الأهلي، وجاءت على النحو التالي: 7 ألقاب للدوري المصري - 5 ألقاب لكأس مصر - 6 ألقاب للسوبر المصري - 4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا - 2 لقب للسوبر الإفريقي - 3 برونزيات في كأس العالم للأندية.

على المستوى الدولي، كان للشناوي دور محوري مع منتخب مصر، حيث شارك مع منتخب مصر في 62 مباراة وتألق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث قاد المنتخب إلى المباراة النهائية بأداء استثنائي، كما شارك في أولمبياد طوكيو 2020، حيث ساهم في تأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية.