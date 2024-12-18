تغطية: يوسف محمد- نهى خورشيد:

توفد عدد من نجوم الأهلي والزمالك لمواساة عصام الحضري نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقًا، في عزاء والدته.

ويقام عزاء والدة الحضري في قاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويمكنكم الإطلاع على تغطيتنا الخاصة للعزاء من خلال هذه الروابط:

أول 20 صورة لعزاء والدة عصام الحضري بحضور نجوم الأهلي والزمالك

بدأ توافد نجوم الأهلي والزمالك وأفراد من عائلة عضام الحضري لحضور عزاء والدته المقام مساء اليوم في قاعة الرزاق بمسجد الشرطة، الشيخ زايج... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

10 صور لظهور زوجة عصام الحضري وبناته في عزاء والدته

وصلت صابرين زوجة عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسطوري، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لاستقبال عزاء والدة زوجها... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حازم إمام يتقدم عزاء والدة عصام الحضري في الشيخ زايد (صور)

تواجد حازم إمام نجم منتخب مصر والزمالك السابق، في عزاء والدة عصام الحضري، والتي وافتها المنية يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة في مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، مسقط رأس الحضري... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بينهم سليمان وبيبو".. نجوم الأهلي يقدمون واجب العزاء في والدة عصام الحضري (صور)





يتلقى عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، عزاء والدته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا