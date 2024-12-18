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أول 20 صورة لعزاء والدة عصام الحضري بحضور نجوم الأهلي والزمالك

07:03 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    محمود سمير عثمان في عزاء والدة الحضري
  • عرض 21 صورة
    عزاء والدة الحضري
  • عرض 21 صورة
    عصام الحضري في عزاء والدته في الشيخ زايد
  • عرض 21 صورة
    زوجة عصام الحضري في عزاء والدته اليوم
  • عرض 21 صورة
    هشام حنفي في عزاء والدة الحضري 2
  • عرض 21 صورة
    عزاء والدة الحضري 00
  • عرض 21 صورة
    زوجة الحضري في عزاء والدته 0
  • عرض 21 صورة
    حازم إمام وطارق مصطفى في عزاء والدة الحضري ومعهم محسن صالح
  • عرض 21 صورة
    حازم إمام وأسامة نبيه في عزاء والدة الحضري
  • عرض 21 صورة
    حازم إمام وطارق مصطفى في عزاء والدة الحضري
  • عرض 21 صورة
    بنات الحضري في عزاء والدته1
  • عرض 21 صورة
    زوجة الحضري في عزاء والدته 00
  • عرض 21 صورة
    بدء عزاء والدة الحضري اليوم
  • عرض 21 صورة
    الحضري وابنه ياسين في عزاء والدته
  • عرض 21 صورة
    الحضري وزوجته في عزاء والدته اليوم
  • عرض 21 صورة
    أسامة حضني في عزاء والدة الحضري وبجواره وليد سليمان
  • عرض 21 صورة
    أسامة حسني ووليد سليمان في عزاء والدة الحضري
  • عرض 21 صورة
    أسامة حسني في عزاء والدة الحضري بالشيخ زايد
  • عرض 21 صورة
    بنات الحضري في عزاء والدته
  • عرض 21 صورة
    أسامة حسني يواسي الحضري في عزاء والدته
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بدأ توافد نجوم الأهلي والزمالك وأفراد من عائلة عضام الحضري لحضور عزاء والدته المقام مساء اليوم في قاعة الرزاق بمسجد الشرطة، الشيخ زايج.

وتقدم نجوم الأهلي والزمالك عزاء والدة الحضري منهم؛ حازم إمام وأسامة حسني وخالد بيبو ومحسن صالح وهشام حنفي ووليد سليمان، وغيرهم. كما ظهر بنات ونجل وزوجة عصام الحضري في العزاء

يذكر أن عصام الحضري أعلن وفاة والدة يوم الأحد الماضي، وأقام واجب العزاء في دمياط.

عزاء والدة الحضري حازم إمام خالد بيبو الأهلي الزمالك أسامة حسني عصام الحضري زوجة عصام الحضري
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