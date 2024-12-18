أول 20 صورة لعزاء والدة عصام الحضري بحضور نجوم الأهلي والزمالك

بدأ توافد نجوم الأهلي والزمالك وأفراد من عائلة عضام الحضري لحضور عزاء والدته المقام مساء اليوم في قاعة الرزاق بمسجد الشرطة، الشيخ زايج.

وتقدم نجوم الأهلي والزمالك عزاء والدة الحضري منهم؛ حازم إمام وأسامة حسني وخالد بيبو ومحسن صالح وهشام حنفي ووليد سليمان، وغيرهم. كما ظهر بنات ونجل وزوجة عصام الحضري في العزاء

يذكر أن عصام الحضري أعلن وفاة والدة يوم الأحد الماضي، وأقام واجب العزاء في دمياط.