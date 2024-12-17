حصل فينيسيوس جونيور على جائزة ذا بيست اليوم في حفل الفيفا الذي أقيم في قطر.

وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن قصة فينيسيوس جونيور وحبيبته:

- اسمها ماريا جوليا مازاليا

- ولدت في 30 أكتوبر 1995

- برازيلية الجنسية

- صانعة محتوى يتعلق بالموضة والسفر والرحلات

- في عام 2019 أعلنا فينيسيوس جونيور وحبيبته ماريا عن علاقتهما

- تعمل ماريا موديل لماركة ملابس باسم "فاشون نوفا"

ويستعد فينيسيوس جونيور للمشاركة مع ريال مدريد في مباراة ضد باتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال 2024 في قطر غدًا.

يذكر أن النجم البرازيلي كتب على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام، بعد حصوله على جائزة ذا بيست: "أتيت، رأيت، انتصرت، اليوم أكتب لذلك الطفل الذي رأى العديد من قدوته يرفعون هذه الكأس، لقد حان وقتك، أو بالأحرى، حان وقتي".

وأضاف: "الوقت لأقول نعم، أنا أفضل لاعب في العالم وقد كافحت كثيرًا من أجل ذلك، حاولوا مرارًا التقليل مني وإبعادي، لكنهم لم يكونوا مستعدين".

وتابع:" لن يخبرني أحد من الذي يجب أن أقاتل من أجله أو كيف يجب أن أتصرف، عندما كنت في ساو جونسالو، لم يلتفت النظام لي؛ كنت على وشك أن أُبتلع"

وأتم حديثه:"فزت بنفسي ومن أجل عائلتي، بدعم كبير على طول الطريق من: فلامنجو، ريال مدريد، المنتخب البرازيلي، مئات الزملاء على مر السنين… والأشخاص الذين يرافقونني يوميًا في روتيني، ومن يعجب بي…أفضل لاعب في العالم".

وتتصدر جملة فينيسيوس جونيور وزوجته، محركات البحث، في إطار بحث الجمهور عما يخص اللاعب البرازيلي داخل الملعب وخارجه.