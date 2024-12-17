كتب- نهى خورشيد:

داخل قصة حب وزواج عصام الحضري حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسطوري وصابرين موقف طريف، جمع الثنائي معاً لتصبح علاقتهما بعدها مليئة بالرومانسية والمحبة والدعم المستمر.

وتعتبر عائلة الحضري من أشهر، العائلات الكروية في تاريخ الرياضية المصرية، التي لابد أن يسلط couples الدوري المصري الضوء على حكايتهم.

وحكى الثنائي معا بداية تعارفهما في تصريحات عبر برنامج "بيت العائلة":"قصتنا بدأت بمشاكل في الأول، بعدين اتصالحنا، وبعد كدا حصل ارتباط".

وقال الحضري:"أنا كنت بدرس زي أي طالب وعامل فيها شقي، وكنت بلعب كورة بدأت حياتي في نادي دمياط، وكنت لسه بدرس، وكنت فاشل بس في الكورة ربنا الحمدلله عطاني وبقيت شاطر فيها".

وأضاف: "كنت كل أسبوع بعد لما خلصت المدرسة؛ بروح لمدرس عزيز عليا اسمه أستاذ صالح، وروحت في يوم كنت بلعب في دمياط وبلعب درجة أولى وعايش بقي الدور ومعايا صور وأنا بلعب".

وتابع"روحت لأستاذ صالح بسلم عليه، جات صابرين وأنا واقف وأنا بكلمه، بسأله مين دي أستاذ صالح قالي دي طالبة هنا، سألته هي بتتكلم بغلاسة ليه هي مش عارفه أنا مين".

لتكمل صابرين:" أنا مكانتش أعرف أن عصام الحضري بيلعب في نادي دمياط، لسه ماعرفوش خالص، فكان في بنات صحابي واقفين وهو كان موجود عند حبيب قلبي أستاذ صالح يارب يكون بصحة وعافية، فهو كان بيفرجهم علي صوره وهو بيتكرم من المحافظ أنهم هيصعدوا دوري ممتاز".

وعن الموقف الطريف قالت:"أخذت صورة من البنات، فبيقولي هو أنتي ليه ماسكة صورتي، قولتله هو أنت مين أساساً علشان أمسك صورتك، قولتله هو أنت ده وفرحان بيها طب أهي وقطعتها وادتهاله ومشيت وسبته".

وواصلت: "هو إزاي طبعا أنا اعمل كدا، فضل يزعق ويزعق وأنا أديته ظهري ومشيت، طبعا إزاي أقطع صورته مين دي اللي تعمل كدا، أستاذ صالح قاله دي بنت صديقي متربية وكويسه وبنت ناس، قاله أعمل إيه تصالحها بكرا".

وتابعت حديثها: "عصام جالي المدرسة وندهولي من الفصل ونزلت، سألته يا مستر أنت بعتلي ليه دلوقتي قالي هصالحكم، صالحني عليه، وبدأ يسأل بقي دي بنت مين".

وعن إعجابه بها: "جالي مرة تانية المدرسة وأنا بضرب ولد، فقاله أنا هتجوزها، أنا عايزها أنا عايز البنت دي، أنا هقفل عليها الباب هرجع ألقيها في البيت، بعد فترة كلم بابا واتخطبنا"

وأردف حارس مصر الأسبق: "اتعرفت عليها وبقيت كل أسبوع أروح المدرسة علشان أشوفها، أقولها كلمتين وأسلم عليها، ويوم عيد ميلادها روحت جبتلها هدية، قبل لما يبقي في ارتباط رسمي بينها، خاتم كان لسه الدهب وقتها رخيص".

وقال صابرين:"كان عيد ميلاده برضو وجابتله لبس، هو مبسوط بشعري وأي نيو لوك بعمله".

وتحدث عن انتقاله للأهلي قال:"بعد لما كتبت كتابي على صابرين، النادي الأهلي قدملي عرض، هي وشها حلو عليا ومضيت مع الأحمر خمس سنين كل سنة بخمسين ألف جنية".

عن شائعة بخله، قالت صابرين:" خالص والله، عصام تعب من وهو صغير، بس طالما هو بيته مش ناقصه حاجة أنا مليش دعوة بالناس اللي برا، إحنا مش محتاجين حاجة فالموضوع بالنسبالنا مختلف، أنت تحكم عليا برا دي حاجة بتاعتك؛ مش شرط أبقى قاعد على ترابيزة أدفع حسابها فأبقي رجل خير".

وأكملت:"هو عنده بنات وبنات كبيرة وقدامهم مستقبل، فالموضوع مش فشخرة، ففي أولويات تعالى البيت وشوف البيت في إيه جوا وبعدين أحكم".

كما روي الثنائي تفاصيل زواجهما:" جيت بقي علشان أتجوز، الحمدالله وشها الله ما لك الحمد بيت موجود، ولاعب في النادي الأهلي، فكانت عايز أخدها معايا مصر، والدها قالي يا حضري مش هينفع لازم يبقي ليها بيت هنا في دمياط؛ المهم رحت اشتريت شقة بـ30 ألف جنية".

وقالت صابرين:"هو بابا كان عايز يأمن مستقبلي؛ ليكمل الحضري:" يا حج هنروح نقعد في الشقة اللي النادي اشترها، قالي لا تشطب الشقة وتدخل فيها".

وأضاف:"اتجوزنا واتعملنا فرح في دمياط، فات أسبوع سافرت مع الأهلي ألمانيا وأول لما رجعت اخدتها وقعدنا في مصر".

واتمت حديثها قائلة:"كنت لسه في شهر العسل والمنتخب أخده، وقعدت في القاهرة لوحدي، خلفت أول بنت شاهندا، وبعدين شدوي، شهد، ياسين، وشايان".