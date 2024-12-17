10 صور لظهور أحمد شوبير مع زوجته ونجوم كرة القدم في حفل جوائز الكاف

تزوج الفنان مدحت شلبي بعد انفصاله عن زوجته الأولى من الفنانة المصرية سحر نوح.



قالت سحر نوح في تصريحات صحفية: "كنت أنا منفصلة وعندي ولد وبنت وكذلك مدحت عنده بنت، ومع الوقت تحولت صداقتنا إلى حب وطلبني للزواج من والدي ووافق".

تعرض الإعلامي الرياضي مدحت شلبي إلى أزمة صحية، حيث عانى من التهاب في الأحبال الصوتية وارتجاع في المريء.

هنا نستعرض أبرز المعلومات عن زوجة الإعلامي الرياضي مدحت شلبي:

- سحر نوح درست في المعهد العالي للكونسيرفاتوار "بيانو"

- ابنة الموسيقار الشهير الراحل محمد نوح

-حصلت على الدكتوراة من فرنسا في الموسيقى "الإيكول نورمال ميوزيك"

- شاركت في بطولة عدد من الأعمال الفنية، طريق السراب 1998، صباح الورد 1995، المهر 1994، ومسرحية انت المطلوب.