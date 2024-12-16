انفصل عن الأولى فتخصصت في علاج آلام الحب.. قصة زواجين في حياة جروس

كتب- نهى خورشيد:

ظهر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رفقة زوجته خلال الحفل السنوي للكاف لتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.

وشهد الحفل، تتويج القلعة الحمراء بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا لعام 2024، للمرة الثانية على التوالي.

ونشر أحمد شوبير عدد من الصور مع نجوم القارة الإفريقية والعربية أثناء حضوره حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، منهم، محمد تيمومي نجم المغرب، بادو الزاكي حارس مرمي المغرب، عبدالرزاق خيري نجم المغرب، وغيرهم.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.