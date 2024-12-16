انفصل عن الأولى فتخصصت في علاج آلام الحب.. قصة زواجين في حياة جروس

كتب- محمد القرش:

نافس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على جائزة الأفضل في إفريقيا 2024، لكنها ذهبت إلى الجونب إفريقيا، ويليامز، حارس مرمى صنداونز.

انضم إلى النادي الأهلي وهو يلقى دعما كبيرا من أسرته، المكونة من 6 أفراد، والدته وزوجته وأطفاله الثلاثة وشقيقه محمد الشحات.

والد حسين الشحات

توفى والد حسين الشحات وهو لم يتم شهره السادس في الدنيا.

وقال حسين الشحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم أرى والدي حيث توفى منذ أن كان لدي 6 أشهر فقط، زوج والدتي هو اللي رباني ووداني نادي مدينة نصر، وحتى الآن بقول له يا بابا، رغم انفصاله عن والدتي، ومسجله على التليفوز بابا".

وأضاف: "هو كان مدرب في نادي مدينة نصر وبدأ معايا المشوار وأنا عندي 4 سنين، لحد ما اتصعدت للمراحل السنية المختلفة، ومن وانا عندي 4 سنين لحد 18 سنة كنت بروح من مدينة السلام إلى نادي مدينة نصر في مواصلات".

ومنذ عام نشر حسين نعى زوج والدته: "لا نقول إلا ما يرضي الله، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى أبويا الغالي".

شقيق حسين الشحات

يعمل محمود الشحات وكيل أعمال شقيقه حسين الشحات، ويظهر معه في العديد من المناسبات، سواء داخل الملعب أو خارجه، وكانت حسين الشحات مع الشيبي لاعب بيراميدز، آخر أزمة يظهر فيها شقيق لاعب الأهلي.

زوجة حسين الشحات وأبنائه

وتزوج حسين الشحات من إسراء عادل ورزقا بـ 3 أولاد، أحمد وآسر الذي ولد في عام 2016، وتيم الذي ولد في 2022.

وحكى حسين الشحات عن زوجته، بأنها عرضت عليه بيع مجوهراتها، مضيفًا: "من فترة كان عليا قسط ومرتبي من النادي موصلش، قالتلي هروح أبيع دهب، قولتلها كفاية، ومن فترة تعرضت لضائقة مالية قالتلي هروح أبيع كام غوشة، قولتلها عملتي ده كتير".