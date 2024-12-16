20 صورة ترصد قصة حب أحمد سيد زيزو وزوجته

غائب عن التدريب منذ 1386 يوما.. المحطات الأخيرة لجروس قبل العودة إلى

لعب حافيًا.. قصة صعود زيزو من الظل إلى النجومية والزمالك (صور)

انفصل عن الأولى فتخصصت في علاج آلام الحب.. قصة زواجين في حياة جروس

كتب- نهى خورشيد:

يبحث عشاق القلعة البيضاء بشكل مستمر عن النجم المتألق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والعنصر الأساسي في تشكيل أي مدير فني يتولي الأبيض.

ونافس أحمد سيد زيزو الليلة، على لقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024، لكنها لم تكن من حظه.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن قصة حب زيزو وزوجته هدي:

- تزوج زيزو من هدي 4 أغسطس 2019 في حفل عائلي أقيم بفندق القوات المسلحة بمدينة المنيا.

- أنجب الثنائي طفلة وحيدة وهي "آيلا".

- تساند هدي زيزو في مشواره الكروي، حيث تظهر معه في العديد من المباريات الهامة للفارس الأبيض.

-ذكر زيزو في تصريحات تلفزيونية سابقة أن زوجته طلبت منه قراءة آية قرآنية قبل مباراة مهمة، ونجح خلالها في تسجيل هدفين.

- وعد دورها في مشواره الكروي قال أن زوجته تستمر في دعمه، حيث ترسل له رسالة على "واتساب" قبل كل مباراة، لتذكره بتلاوة القرآن.

- تتابع هدي كل مباريات نادي الزمالك، إذ أصبحت مشجعة كبيرة للزمالك بعد زواجهما، رغم أنها لم تكن تهتم كثيرًا بكرة القدم قبل ذلك.