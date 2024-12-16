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20 صورة ترصد قصة حب أحمد سيد زيزو وزوجته

09:15 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    زيزو وزوجته مع درع الدوري المصري
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    زيزو وزوجته وابنته
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    زيزو وزوجته مع إسلام سعد وزوجته يتوسطهما الفنان محمد رجب
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    زيزو وزوجته
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    أحمد سيد زيزو وزوجته
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    اللاعب أحمد سيد زيزو وزوجته
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    زيزو وزوجته وابنته 3
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    زوجة زيزو خلال الحفل
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    زيزو وأبنته (2)
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    زيزو وهدى (13)
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    زيزو وهدى (1)
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    زيزو وهدى (6)
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    زيزو وهدى (2)
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كتب- نهى خورشيد:

يبحث عشاق القلعة البيضاء بشكل مستمر عن النجم المتألق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والعنصر الأساسي في تشكيل أي مدير فني يتولي الأبيض.

ونافس أحمد سيد زيزو الليلة، على لقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024، لكنها لم تكن من حظه.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن قصة حب زيزو وزوجته هدي:

- تزوج زيزو من هدي 4 أغسطس 2019 في حفل عائلي أقيم بفندق القوات المسلحة بمدينة المنيا.

- أنجب الثنائي طفلة وحيدة وهي "آيلا".

- تساند هدي زيزو في مشواره الكروي، حيث تظهر معه في العديد من المباريات الهامة للفارس الأبيض.

-ذكر زيزو في تصريحات تلفزيونية سابقة أن زوجته طلبت منه قراءة آية قرآنية قبل مباراة مهمة، ونجح خلالها في تسجيل هدفين.

- وعد دورها في مشواره الكروي قال أن زوجته تستمر في دعمه، حيث ترسل له رسالة على "واتساب" قبل كل مباراة، لتذكره بتلاوة القرآن.

- تتابع هدي كل مباريات نادي الزمالك، إذ أصبحت مشجعة كبيرة للزمالك بعد زواجهما، رغم أنها لم تكن تهتم كثيرًا بكرة القدم قبل ذلك.

زوجة أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو وزوجته واولاده صور أحمد سيد زيزو الزمالك حفل جوائز الكاف حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2024
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