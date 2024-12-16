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انفصل عن الأولى فتخصصت في علاج آلام الحب.. قصة زواجين في حياة جروس

كتب- نهى خورشيد:

كشفت سحر نوح، ابنة الموسيقار محمد نوح، قصة حبها وزواجها من الإعلامي مدحت شلبي.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها التقته في برنامج مسابقات من تقديمه، في الوقت الذي كانت تتهرب فيه من الظهور في هذه البرامج، لكن بظهورها ولقائه بدأت علاقتهما.

وأكدت، أن العلاقة تطورت بينهما بتتابع ظهورها في حلقات البرنامج.

في تلك الفترة، كانت سحر منفصلة ولديها ابن وابنة، وهو حال مدحت شلبي إذ كان منفصلا ولديه ابنه.

تطورت العلاقة بين سحر ومدحت من صداقة، وتقدم شلبي للزواج منها، وطلبها من والدها الموسيقار محمد نوح الذي أحبه، إذا كان يقول: "لو حصلي حاجة أنا مطمن بوجود مدحت".

وبعد انتقال مدحت شلبي إلى التعليق على مباريات الدوري السعودي وإقامته والسفر بالمملكة العربية السعودية، قالت في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير"، إنها اعتادت أن تكون في كل مكان معه، مضيفة: "مكنتش أعرف حاجة في الكورة، ولا أعرف أهلي ولا زمالك، لكن حبيت مدحت شلبي، وارتبطت بشخص جميل فحاولت أحب الكورة".

وأشارت إلى أن حياة زوجها مدحت شلبي تدور حول كرة القدم، قالت: "ساعات كنت بقول يارب الكرة تموت، لإنه طول الوقت يا بيعلق على ماتشات يا بيلعب كرة، يا بيتفرج على كرة، حياتي عبارة عن حاجة مدورة بيضة فيها نقط سودا".

يذكر أن مدحت شلبي تعرض إلى وعكة صحية وسيغيب عن تقديم برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع على شاشة قناة إم بي سي مصر، وفقا للإعلامي إبراهيم فايق.