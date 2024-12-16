كتب- نهى خورشيد:

لا يعرف الكثير من عشاق ومشجعي الفارس الأبيض، عن الحياة العاطفية للمدرب السويسري كريستيان جروس، خاصة بعد إعلان إدارة الزمالك قبل قليل توليه المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لولاية ثانية.

كريستيان جروس الزمالك

وجاء تولي العراب كريستيان غروس جروس تدريب الأبيض، خاصة بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز الذي قرر فسخ تعاقده لتولي قيادة الفتح السعودي.

وقبل إعلان الزمالك عن تولي جروس، خطف ظهوره رفقة زوجته أنظار محبي القلعة البيضاء، خلال تواجدهما بمدرجات استاد برج العرب لمتابعة مواجهة الأبيض أمام المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتبر جروس من المدربين أصحاب الذكريات المميزة في ذاكرة جماهير الأبيض، خاصة بعد قيادته للفريق لتحقيق لقب كأس الكونفدرالية في 2019 على حساب نهضة بركان، ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الحياة العاطفية في حياة العراب.

الزوجة الأولى لكريستيان جروس

تزوج جروس للمرة الأولي من مونا التي تعمل حالياً مدربة متخصصة في علاج آلام الانفصال، في 1982.

وبعد زواج دام بينهما 30 عاماً، أعلن جروس انفصاله في تصريحات عبر صحيفة "بليك":" أنا وزوجتي مونا نمر بطلاق".

وأضاف:"نعم، لدي شريكة جديدة، ولكن الانفصال عن زوجتي تم في 1995، أي قبل سنوات طويلة من ظهور علاقة جديدة في حياتي".

وعن السبب الرئيسي وراء انفصاله عن مونا:"ارتكبت العديد من الأخطاء، وأشعر بأسف شديد تجاهه".

وتابع حديثه: "لم أتمكن من إخبارها بأنني قابلت امرأة أخرى، كنت جبانًا للغاية، وهو ما أدى إلى تصاعد الأمور بشكل درامي".

وبعد انفصالهما، اتجهت مونا للعمل كمدربه متخصصة، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الحزن بعد الفراق.

زوجة جروس مدرب الزمالك الجديد

ورغم خروج جروس للحديث عن زوجته الأولي، إلا أنه حريص على إخفاء تفاصيل علاقته بزوجته الجديدة، ولكن تظهر معه في كل المناسبات، أبرزها تواجدها خلال تتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية في 2019، بجانب مساندته له خلال عودته مرة ثانية للفريق.