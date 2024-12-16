غائب عن التدريب منذ 1386 يوما.. المحطات الأخيرة لجروس قبل العودة إلى الزمالك

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كتب - محمد القرش:

اقترب المدرب السويسري، كريستيان جروس، من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز.

ورحل المدرب السويسري عن الزمالك، بعد ولايته الأولى مع الفارس الأبيض في 31 مايو من عام 2019.

وبعدها تولى جروس تدريب أهلي جدة في 20 أكتوبر 2019 ورحل بعدها بعدة أشهر "17 فبراير 2020، حيث قاد الفريق السعودي في 18 مباراة بجميع المسابقات خلال تلك الفترة.

وكانت آخر رحلة تدريبية للمدرب كريستيان جروس مع فريق شالكة الألماني في 11 لقاء، خلال الفترة من 27 ديسمبر 28 فبراير 2021.

ومنذ ذلك الحين "1386 يوما" لم يتولى المدرب السويسري صاحب الـ 70 عاما أي قيادة فنية لفريق أو منتخب.

وصرح مصدر "لمصراوي" أن كريستيان جروس سيقود مران الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الاثنين.

أرقام وألقاب جروس خلال فترته الأولى مع الزمالك

بطولات: كأس الكونفدرالية الأفريقية - كأس السوبر المصري السعودي

لعب: 49 مباراة بجميع المسابقات

فاز: 30 لقاء

خسر: 6 مواجهات

تعادل: 13 مباراة

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