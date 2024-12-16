إشراف- وائل توفيق:

كتب- نهى خورشيد:

عاش نجوم كرة قدم سوريا تحت وطأة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وعانوا من الضغوطات والظروف السياسية التي أثرتهم على مسيرتهم في الدوري السوري بالإضافة إلى منع عدد من الاحتراف بالخارج وحرمان من الرواتب وتأخرها وأداء الخدمة العسكرية لفترة طويلة. حاليًا يأمل اللاعبون في ظروف رياضية أفضل.

تواصل مصراوي مع عدد من اللاعبين السوريين ليدلوا بشهادتهم عن الأوضاع تحت حكم بشار الأسد وتطلعاتهم لما بعده.. يمكنكم الإطلاع على الحوارات من خلال هذه الروابط:

نجم منتخب سوريا لمصراوي: الخدمة العسكرية للاعبين كانت تتحول من سنة ونصف إلى 10 سنوات تحت بشار (حوار)

اتفق عدد كبير من لاعبي الدوري السوري على أن عام 2011 كان الأفضل والأقوى في تاريخ المسابقة، وذلك قبل أن تؤثر الأحداث السياسية في سوريا، في عهد الرئيس بشار الأسد، على مختلف المجالات، بما في ذلك كرة القدم.من بين هؤلاء اللاعبين نجم الدوري السوري خالد كردجلي، الذي بدأ مشواره مع نادي تشرين في سن السابعة، قبل أن ينجح في تمثيل منتخب بلاده.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب منتخب سوريا لمصراوي: الطائفية والرشوة والحرمان من الرواتب والاحتراف تحت حكم بشار الأسد (حوار)

لعقود طويلة، عانى اللاعبون السوريون من صعوبات ومخاطر ظلت بعيدة عن الأضواء وعن علم جماهير كرة القدم... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب منتخب سوريا لمصراوي: الخدمة العسكرية تحت حكم بشار الأسد حرمتنا من الاحتراف وهكذا عشنا (حوار)

تواصلنا مع اللاعب السوري، ريفا عبدالرحمن، ليحكي لنا ظروف الدوري السوري تحت حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، من النواحي الرياضية والاجتماعية والسياسية... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"منعنى من اللعب للزمالك".. اعترافات لاعب سوري عن مسيرته تحت حكم بشار الأسد(حوار)

وسط التحديات السياسية والاجتماعية التي شهدتها سوريا خلال حكم بشار الأسد، ظل حلم الاحتراف وتمثيل المنتخب الوطني هدفاً يسعى إليه اللاعبون رغم الظروف القاسية.وتحدث أيمن عكيل لاعب الوحدة السوري، في حواراً عبر مصراوي عن ظروف الدوري وكيفية كانت حياة اللاعبين خلال فترة حكم بشار الأسد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

السوري عاطف جينات: أندية سوريا دمرتها الحرب وزملائي تعرضوا للسجن والفقر (حوار)

رغم الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا خلال حكم بشار الأسد، يمتلك كل لاعب سوري قصة نجاح في مشواره الرياضي.

من بين هؤلاء اللاعبين، عاطف جينات، نجم نادي الكرامة وتشرين الأسبق، الذي لم يستسلم للتحديات ونجح في مواصلة مسيرته حتى دخل عالم التدريب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا