ملف رياضة مصراوي.. فوز الزمالك على المصري.. حمدي فتحي يعود للأهلي.. وحقيقة رحيل الشناوي

"ما هي حاجة تزعل بصراحة".. أول تعليق من أفشة بعد الخسارة من باتشوكا

طائفية ورشوة في المنتخب ومنع من الاحتراف.. 5 حوارات مع لاعبين سوريين

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الأحد، فوز الزمالك على المصري في الكونفدرالية، وحمدي فتحي يعود للأهلي، و حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الأحد:

الزمالك يتصدر مجموعته في الكونفدرالية على حساب المصري البورسعيدي

انتهت مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مانشستر يونايتد يفوز على مان سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز، على حساب نظيره مان سيتي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لدعم الفريق".. جروس يتابع مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية (صور)

حرص المدير الفني السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على حضور مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعبو الصفاقسي يعتدون على حكم مباراة سيمبا.. ما القصة؟ (صور)

شهدت مباراة سيمبا التنزاني والصفاقسي التونسي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، أحداث مؤسفة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح ينعى الفنان نبيل الحلفاوي بهذه الكلمات

نعى محمد صلاح، نجم ليفربول، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عادل شيكابالا.. زيزو يحقق رقما تاريخيا مع الزمالك في البطولات الأفريقية

فاز نادي الزمالك على منافسه المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يعلن أول تدعيمات الفريق بعد الهزيمة من باتشوكا

أعلن النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي، مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، على سبيل الإعارة، قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ما هي حاجة تزعل بصراحة".. أول تعليق من أفشة بعد الخسارة من باتشوكا

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، على الخسارة من باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال أمس السبت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصراوي يكشف تفاصيل أزمة الشناوي مع جمهور الأهلي.. هل سيرحل؟

أوضح مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأزمة المثارة من أمس، بين اللاعب والجمهور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب منتخب سوريا لمصراوي: الطائفية والرشوة والحرمان من الرواتب والاحتراف تحت حكم بشار الأسد (حوار)

لعقود طويلة، عانى اللاعبون السوريون من صعوبات ومخاطر ظلت بعيدة عن الأضواء وعن علم جماهير كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا