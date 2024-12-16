مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 ديسمبر والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر، عدد من المباريات المهمة في الدوري الإنجليزي والإيطالي.

وتُختتم مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي بمباراة وست هام يونايتد وبورنموث، بينما يلاقي إنتر ميلان نظيره لاتسيو.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد بورنموث - 10 مساء - beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد لاتسيو - 9.45 مساء - قناة أبو ظبي الرياضية

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

بترول أسيوط ضد لافيينا - 2.30 عصرا

أسوان ضد بروكسي - 2.30 عصرا

ديروط ضد المنصورة - 2.30 عصرا

بلدية المحلة ضد طنطا - 2.30 عصرا

القناة ضد الترسانة - 2.30 عصرا

السكة الحديد ضد سبورتنج - 2.30 عصرا