"هتوحشنا يا قبطان".. صلاح والنادي الأهلي مع نجوم كرة القدم ينعون الراحل نبيل الحلفاوي

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كتب - محمد القرش:

حرص عدد من نجوم كرة القدم نعي الفنان المصري الراحل نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية صباح أمس الأحد.

ونشر اللاعب السابق للنادي الأهلي، محمد عبد المنعم، صورة لنبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله في وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان".

وحرص اللاعب السابق لمنتخب مصر والإعلامي الحالي، أحمد شوبير، على تعزية أهل الحلفاوي، حيث كتب: "البقاء لله في وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، رحم الله الفنان الكبير، الذي ترك بصمة لا تُنسى في قلوب محبيه".

وحرص محمد صلاح على نعي نبيل الحلفاوي: "البقاء لله في وفاة الفنان المحترم نبيل الحلفاوي، هتوحشنا يا قبطان".

ونعى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الجارحي، نبيل الحلفاوي عن طريق نشر نعي خاص عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".