"ما هي حاجة تزعل بصراحة".. أول تعليق من أفشة بعد الخسارة من باتشوكا

كتب - محمد القرش:

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، على الخسارة من باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال أمس السبت.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "أنا عارف انكم زعلانين، ما هي حاجة تزعل بصراحة، كانت فرصة كبيرة نحط الأهلي في المكانة اللي يستحقها".

وأضاف: "بعتذر جدا كنت اتمنى نكسب والله بس مفيش نصيب، ضربات الجزاء لعبة حظ والكورة كانت قريبة، محدش قصر في الماتش وكنا قريبين نخلص لكن هي دية الكرة".

واختتم لاعب الأهلي: "الموسم السنة دي صعب جدا عندنا أفريقيا بعد يومين وبعدين ضغط الدوري دون مساندة ودعمكم زي العادة هيبقى موسم صعب، على الحلوة والمرة معاه تقبلوا اسفي وإن شاء الله نرجع نفرحكم".

يُذكر أن النادي الأهلي خسر من منافسه باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

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