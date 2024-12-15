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محمد صلاح ينعى الفنان نبيل الحلفاوي بهذه الكلمات

07:35 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    أحمد سلامة يصل جنازة الراحل نبيل الحلفاوي
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    جنازة الراحل نبيل الحلفاوي
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    توافد النجوم على جنازة الراحل نبيل الحلفاوي
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    نبيل الحلفاوي
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    نبيل الحلفاوي 1
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    نبيل الحلفاوي
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    محمود سعد في جنازة نبيل الحلفاوي
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    محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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    طفلة مدت يدها إلى محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح يحتفل بهدفه في مرمى جيرونا
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نعى محمد صلاح، نجم ليفربول، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب صلاح عبر حسابه على موقع "إكس": " البقاء لله في وفاة الفنان المحترم نبيل الحلفاوي.. هتوحشنا يا قبطان".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي رحل عن عالمنا اليوم 15 ديسمبر، حيث أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، اليوم، موضحًا أن جنازته ستقام يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة، الشيخ زايد.

وشارك النجم المصري، محمد صلاح في 15 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، أحرز 13 هدفًا، وصنع 9 تمريرات.

نبيل الحلفاوي محمد صلاح ليفربول وفاة نبيل الحلفاوي
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