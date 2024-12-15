محمد صلاح ينعى الفنان نبيل الحلفاوي بهذه الكلمات

نعى محمد صلاح، نجم ليفربول، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب صلاح عبر حسابه على موقع "إكس": " البقاء لله في وفاة الفنان المحترم نبيل الحلفاوي.. هتوحشنا يا قبطان".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي رحل عن عالمنا اليوم 15 ديسمبر، حيث أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، اليوم، موضحًا أن جنازته ستقام يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة، الشيخ زايد.

وشارك النجم المصري، محمد صلاح في 15 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، أحرز 13 هدفًا، وصنع 9 تمريرات.