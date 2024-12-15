زوجة محمد عواد تنعى والدة عصام الحضري

نعت زوجة محمد عواد، لاعب الزمالك، والدة عصام الحضري، التي رحلت اليوم.

وكتب "الحضري" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون".

أضاف: "انتقلت الى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اسأل الله تعالى أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته و يجعل مرضها شفيعا لها"،

وأتم تصريحاته: "الله يرحمك يا أمي و يصبرنا على فراقك هتوحشيني وهينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني انك اكيد بإذن الله في مكان احسن يا حبيبتي .. اسألكم الدعاء و إنا لله و إنا إليه راجعون".