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زوجة محمد عواد تنعى والدة عصام الحضري

07:31 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 23 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجته
  • عرض 23 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 23 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 23 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 23 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 23 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 23 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (11)
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (1)
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (10)
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (19)
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (23)
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (13)
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (15)
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (14)
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (2)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (21)
  • عرض 23 صورة
    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (18)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (17)
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    محمد عواد وزوجتة حنين خالد (16)
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نعت زوجة محمد عواد، لاعب الزمالك، والدة عصام الحضري، التي رحلت اليوم.

وكتب "الحضري" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون".

أضاف: "انتقلت الى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اسأل الله تعالى أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته و يجعل مرضها شفيعا لها"،

وأتم تصريحاته: "الله يرحمك يا أمي و يصبرنا على فراقك هتوحشيني وهينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني انك اكيد بإذن الله في مكان احسن يا حبيبتي .. اسألكم الدعاء و إنا لله و إنا إليه راجعون".

زوجة محمد عوادزوجة محمد عواد

والدة عصام الحضري زوجة محمد عواد الزمالك حنين خالد وفاة والدة عصام الحضري
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