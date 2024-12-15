"برا النادي".. غضب جماهير الأهلي ضد كهربا على مواقع التواصل الاجتماعي

وجه لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو رسالة إلى زوجته يسرا الليثي وذلك بعد حصولها على شهادة مستشارة علاقات مهنية.

ونشر ميدو صور زوجته وكتب: "تهانينا على أن أصبحت مستشار علاقات مهنية.. فخور بك يا حبيبي".

يذكر أن ميدو يدعم زوجته بشكل متواصل حيث اعتادت الظهور معه في العديد من المناسابت أبرزها مباريات أكاديميته الرياضية "ذا ميكر".