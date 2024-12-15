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ميدو يهنىء زوجته لحصولها على شهادة جديدة ويوجه إليها رسالة

06:04 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو
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    زوجة ميدو 2
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    ميدو وزوجته 4
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    ميدو وزوجته 5
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته 5
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو 3
  • عرض 25 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 25 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته
  • عرض 25 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته
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وجه لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو رسالة إلى زوجته يسرا الليثي وذلك بعد حصولها على شهادة مستشارة علاقات مهنية.

ونشر ميدو صور زوجته وكتب: "تهانينا على أن أصبحت مستشار علاقات مهنية.. فخور بك يا حبيبي".

يذكر أن ميدو يدعم زوجته بشكل متواصل حيث اعتادت الظهور معه في العديد من المناسابت أبرزها مباريات أكاديميته الرياضية "ذا ميكر".

ميدو وزوجته يسرا الليثي زوجة ميدو ميدو انستقرام أحمد حسام ميدو وزوجته الزمالك
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