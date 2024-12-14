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كتب - محمد القرش:

تصدر تريند "برا النادي" مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خسارة النادي الأهلي من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وشهدت المباراة إهدار محمود عبد المنعم كهربا لهدف محقق في الشوط الثاني، بجانب ضياع ركلة الترجيح الرابعة التي سددها.

وكتب أحد جماهير المارد الأحمر على منصة "إكس": "برا النادي"، وعلق آخر: "من يوم ما جه النادي وهو ما قدمش حاجة غير إن بيجيب مشاكل بس ده الوقت إنه يطلع برا النادي".

وعبّر آخر عن غضبه: "قدر الله وما شاء فعل، كهربا بكل هدوء ياريت تشوف مصلحتك برا النادي الاهلي، ونصيحة من اخوك الصغير برا الكورة خالص، الكار دا مش كارك يابني".

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