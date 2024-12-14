"ني ني".. كيف سخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من فرص كهربا الضائعة مع الأهلي؟ (كوميكس)

قصة محمد الشناوي.. 10 صور ترصد رحلة "شنّو" من مركز شباب إلى الأهلي

كتب - محمد القرش:

خسر النادي الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بركلات الترجيح 6-5.

وسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من خسارة الأهلي وفرص كهربا الضائعة، عن طريق تداول صور من أفلام سينمائية وأعمال درامية ساخرة "كوميكس".

ونشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو من إحدى "الترندات" رجل يقول لآخر تم تركيب له وجه كهربا: "ده اللي هيجيب لي جلطة، ما حد هيجيبلي جلطة غير ده".

ونشرت الصفحة نفسها مقطع فيديو في ملعب كرة قدم لطفل يمر من الحارس المنافس ثم يسقط على الأرض والمرمى خال، وعلق: "كهربا ضيع الماتش".

وفي صورة مُقسمة لنصفين، النصف العلوي لرامي ربيعة وهو يعنف كهربا على فرصة ضائعة، والنصف السُفلي مقتطف من فيلم "عمر وسلمى" للفنان تامر حسني بوجه كهربا، وهو يفتح باب سيكشن محاضرة جامعية ويقول "ني ني"، ليقول له المُحاضر: "إطلع برا".

وسخرت صفحة آخرى من تسديدات إمام عاشور البعيدة عن المرمى، حيث نشرت صورة من فيلم الكارتون "توم آند جيري" وتقول شخصية توم: "ياخي نبي ننام"، وكتبت الصفحة: "سكان البحرين كل ما إمام عاشور يشوط كورة".

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