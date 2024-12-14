بدأ حارس النادي الأهلي محمد الشناوي رحلته في نادي الحامول بمحافظة كفر الشيخ بدوري القسم الثالث المصري، حتى وصل إلى قيادة فريق الأهلي ومنتخب مصر.

ويحرس محمد الشناوي مرمى الأهلي في مواجهة باتشوكا اليوم في إطار منافسات بطولة إنتركونتننتال2024.

ولد الشناوي عام 1988 في مدينة الحامول، وانضم إلى مدرسة الكرة بنادي الحامول القديم، وعمره 10 أعوام، وتدرج في قطاع الناشئين حتى 14 عامًا.

صرح علي عثمان مدرب حراس الحامول لمصراوي، بأن ضياء السيد اكتشف محمد الشناوي أثناء زيارة إلى نادي الحامول مع أحمد مجاهد رئيس نادي الحامول الأسبق، فرشحه إلى مدرب الأهلي بقطاع الناشئين، إبراهيم عبد العزيز.

انتقل الشناوي إلى قطاع الناشئين بالاهلي وكان يذهب يوميا ثم يعود إلى الحامول لعدم وجود مكان للإقامة، لكنه انقطع عن التدريبات لأشهر معدودة إلى أن عاد مرة أخرى.

استغنى عنه النادي الأهلي لازدحام قائمة الفريق، وكان رفقته أحمد عادل عبد المنعم، فتعاقد نادي طلائع الجيش مع "الشناوي"، ثم انتقل إلى نادي بتروجيت، إلى أن عاد إلى النادي الأهلى مرة أخرى.