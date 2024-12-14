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"ماتش اليوم".. ميدو يلعب الكرة مع زوجته والجمهور يعلق (صور وفيديو)

06:32 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    ميدو وزوجته 4
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    ميدو وزوجته 5
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    زوجة ميدو 3
  • عرض 23 صورة
    ميدو وزوجته 5
  • عرض 23 صورة
    زوجة ميدو
  • عرض 23 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته
  • عرض 23 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 23 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 23 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته
  • عرض 23 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 23 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 23 صورة
    زوجة ميدو برفقة عائلتها وأولادها
  • عرض 23 صورة
    ميدو وزوجته
  • عرض 23 صورة
    ميدو وزوجته
  • عرض 23 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 23 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 23 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 23 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 23 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 23 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 23 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو
  • عرض 23 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
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شارك يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك، صورًا ومقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تتبادل تمريرة كرة القدة معه.

وعلقت يسرا الليثي على الصور: "مباراة اليوم"، فيما علق الجمهور: "ست الكل"، وأضاف آخر تعليقا: "برافو"، وعلق آخر: "العسل بتاعنا".

يذكر أن نادي الزمالك يواجه نادي المصري البورسعيدي في مباراة ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية غدًا الأحد، في التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة.

ميدو وزوجته يسرا الليثي أحمد حسام ميدو الزمالك والمصري الزمالك اليوم يسرا الليثي زوجة ميدو ميدو انستقرام
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