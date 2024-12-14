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شارك يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك، صورًا ومقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تتبادل تمريرة كرة القدة معه.

وعلقت يسرا الليثي على الصور: "مباراة اليوم"، فيما علق الجمهور: "ست الكل"، وأضاف آخر تعليقا: "برافو"، وعلق آخر: "العسل بتاعنا".

يذكر أن نادي الزمالك يواجه نادي المصري البورسعيدي في مباراة ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية غدًا الأحد، في التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة.