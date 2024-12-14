اقترب عام 2024 من الانتهاء، هو العام الذي فقدت فيه ملاعب كرة القدم المصرية، الكثير من عناصر اللعبة، سواء من اللاعبين أو من الإداريين ونجوم سابقين، مما أدى إلى وصف الكثير من المشجعين والمتابعين، بتسمية بعام الحزن للكرة المصرية.

وفقدت الكرة المصرية، الكثير من نجومها وكوادرها خلال العام الجاري، بداية من رحيل وزير الرياضة ونائب رئيس النادي الأهلي العمري فاروق، الذي رحل عن عالمنا في يناير الماضي، مروراً بالعديد من اللاعبين والمدربين أيضاً، الذين سوف نتعرف على أبرزهم في السطور التالية.

العامر فاروق "نائب رئيس الأهلي السابق"

وفي 26 يناير من العام الجاري، تلقى الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة، برحيل العامري فاروق عضو نائب رئيس النادي الأهلي السابق، ووزير الرياضة الأسبق، عن عمر يناهز 53 عاماً، بعد صراع مع المرض استمر قرابة الثلاثة أشهر.

وكان العامر فاروق تعرض لوعكة صحية مفاجئة في نوفمبر من عام 2023، دخل على أثرها المستشفى، بعد تعرضه لنزيف على المخ، دخل على إثرها في غيبوبة لمدة شهرين، وتم إجراء العديد من العمليات الجراحية له، قبل أن يرحل عن عالمنا في النهاية.

أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت "فيوتشر"

ومع بداية شهر يوليو من العام الحالي، تلقى الوسط الرياضي المصري ثاني الصدمات القوية، التي كانت بمثابة الصاعقة على كل محبي وعشاق كرة القدم المصرية وهو خبر وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذي رحل عن عالمنا يوم 6 يوليو 2024، عن عمر يناهز 31 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية.

ووفاة أحمد رفعت كانت بمثابة الصدمة لكل محبي وعشاق كرة القدم المصرية، خاصة وأن اللاعب بداية أزمته الصحية كانت، داخل المستطيل الأخضر، حينما تعرض لأزمة صحية في 11 مارس 2024، خلال مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، سقط مغشياً عليه على أرض الملعب دون أي تدخل معه، دخل على أثرها المستشفى واستمر بها حتى شهر أبريل، ليخرج بعد استقرار حالته الصحية، قبل أن يرحل عن عالمنا بعد قرابة ثلاثة أشهر من خروجه من المستشفى.

محمود صالح لاعب الأهلي السابق

وبعد أقل من شهر من وفاة رفعت، في الوقت الذي لم يكن الوسط الرياضي تعافى من صدمة وفاة رفعت، تم الإعلان عن أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي الأهلي، هو محمود صالح مدافع المارد الأحمر السابق، الذي رحل عن عالمنا في 27 يوليو من العام الجاري، عن عمر يناهز 64 عاماً، بعد صراع مع المرض وسط حالة من الحزن كبيرة خيمت على الوسط الرياضي المصري.

صلاح حسني مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي

وتوالت الصدمات على الساحة الرياضية في مصر وبشكل خاص في مجال كرة القدم، حيث رحل عن عالمنا يوم 10 أغسطس من العام الجاري، نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بالفريق صلاح حسني.

وعمل صلاح محسن في أكثر من منصب داخل النادي الأهلي، قبل وفاته أبرزها تعيينه كمدير كرة، كما تم تعيينه من قبل الكابتن صالح سليم كمدرب في قطاع الناشئين، بالإضافة إلى أنه عمل كمدير تنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم.

إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي

وواصلت الكرة المصرية فقدان العديد من رموزها واحد تلو الآخر خلال العام الجاري 2024، ففي 11 سبتمبر الماضي، فقدت الملاعب المصرية أحد أهم المدربين في العقد الأخير داخل مصر، هو إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي عن عمر يناهز 57 عاماً.

وقبل وفاة جلال بأيام قليلة، كان قد تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة ولم يستمر في المستشفى سوى أيام قليلة، قبل أن يرحل عن عالمنا في 1 سبتمبر.

محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

وآخر وفيات الكرة المصرية، كان اللاعب محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ الذي رحل عن عالمنا، يوم 19 نوفمبر 2024، عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد صراع مع المرض دخل على أثره المستشفى لأيام قليلة، حيث كان اللاعب تعرض لأزمة صحية، خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري القسم الثاني المصري، يوم 13 نوفمبر الجاري بعدما سقط مغشيًا عليه داخل أرض الملعب، بعد بلع لسانه، ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.

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