إلغاء حفل رأس السنة لموظفي ليفربول بسبب المخدرات.. ما القصة؟ (صور)

على رأسهم محمد صلاح.. نجوم كرة القدم قبل وبعد عملية زراعة الشعر

كتب - محمد القرش:

إلغاء حفل رأس السنة الميلادية الخاص بموظفي نادي ليفربول الذي أُقيم في كاتدرائية المدينة الأنجليكانية مساء أول أمس الخميس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إلغاء الحفل جاء بعد العثور على أدوات يشتبه أنها مخدرات في المراحيض.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إخلاء الموقع لبدأ عمليات تفتيش بسبب حدوث حالة طبية طارئة خلال الحفل الكبير الذي حضره حوالي 500 عامل من النادي.

وقالت الصحيفة إن حالة الطوارئ أثارت مخاوف من تعاطي المخدرات، وأسفرت عمليات التفتيش اللاحقة للمراحيض في المبنى الشهير عن العثور على عدد من الأكياس الصغيرة الفارغة والتي غالبًا ما تستخدم لاحتواء المواد غير القانونية.

ونتيجة لذلك، تم اتخاذ القرار بإلغاء الحفل الضخم، وتبين بعد ذلك أن حالة الطوارئ لم تكن مرتبطة بتعاطي المخدرات، حيث تم نقل الموظف المعني إلى المستشفى وتعافى بشكل جيد.

وأكدت الصحيفة أن الحفل الضخم لم يشهد تواجد أي من لاعبي ليفربول أو المدير الفني آرني سلوت، حيث كانت مخصصة للموظفين غير العاملين في فرق كرة القدم على عملهم طوال العام.

يُذكر أن نادي ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة من 15 مباراة.