20 صورة توثق رحلة تريزيجيه من الطفولة إلى الثراء والشهرة

الكثير من اللاعبين المصريين بدأوا حياتهم من ظروف صعبة وتمكنوا من تجاوز الفقر والتحديات ليصبحوا نجومًا كبار في عالم كرة القدم، وينطلقوا من الأحياء الفقيرة بالمدن إلى النجومية والتألق.

ويعتبر محمود حسن "تريزيجيه" مثالا حيا للإصرار والطموح، بعدما شق طريقه مبكرًا وصولا إلى الملاعب الأوروبية، وهو ما سنعرضه في السطور التالية:

نشأة وطفولة تريزيجيه

وُلد تريزيجيه في 1 أكتوبر 1994 في قرية كفر نجم، بمحافظة الشرقية، ونشأ في عائلة متواضعة تعمل بالزراعة، وكانت ظروفه المادية صعبة، ما جعله يواجه تحديات كبيرة لتحقيق حلمه.

وكان تريزيجيه شغوفًا منذ الصغر بلعب بكرة القدم، وكان يلعب فى شوارع القرية مع أصدقائه، ليصبح مثالًا لقصة كفاح انطلقت من أزقة المدينة الفقيرة إلى العالمية.

بداية تريزيجيه

انضم تريزيجيه للنادي الأهلى في سن صغير بعدما لاحظ أحد الكشافين موهبته وكان عليه أن يسافر بانتظام من قريته إلى القاهرة للتدريب، مما تطلب جهدًا كبيرًا، خاصة أن المسافة كانت طويلة والتكاليف مرتفعة.

لم يستسلم تريزيجيه رغم الصعوبات، حيث كان يذهب للتدريبات ويعود في نفس اليوم، وغالبًا ما يضطر إلى النوم في وسائل النقل العامة.

الظهور الأول مع الأهلي

ظهر تريزيجيه مع الفريق الأول للأهلي عام 2012 وهو في عمر 18 عامًا، وبسبب موهبته وسرعته، أطلق عليه المدربون وزملاؤه لقب "تريزيجيه" تشبيهًا باللاعب الفرنسي ديفيد تريزيجيه.

ولعب دورًا مهمًا في خط وسط الأهلي وساهم في تحقيق بطولات محلية وقاريا قبل الانتقال إلى أوروبا في عام 2015، عن طريق بوابة أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة، ثم وقع عقدًا دائمًا.

وحصل محمود حسن تريزيجيه علي الدوري والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي مرتين بالإضافة الي الكونفيدرالية مرة واحدة مع النادي الأهلي.

ولم يكن طريق إحترافه مفروشًا بالورود، حيث واجه صعوبات في البداية مع أندرلخت بسبب قلة المشاركة، لكنه لم يستسلم وانتقل إلى قاسم باشا التركي ومن هنا كانت بداية التألق في مسيرته الإحترافية ولفت الأنظار بمهاراته وسرعته لينتقل بعدها للدوري الإنجليزي.

نجاح تريزيجيه في إنجلترا

في 2019، انضم تريزيجيه إلى أستون فيلا في الدوري الإنجليزي مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني وحقق نجاحًا كبيرًا مع الفريق وسجل أهدافًا حاسمة، أبرزها هدفه في شباك ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي قاد الفريق إلى المباراة النهائية.

وأصبح تريزيجيه من أبرز اللاعبين المصريين في أوروبا إلى جانب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

تريزيجيه مع منتخب مصر

لعب تريزيجيه دورًا مهمًا مع المنتخب المصري في العديد من البطولات، أبرزها كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019، حيث كان أحد أعمدة الفريق.

وساهم في وصول مصر إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وكان جزءًا من الجيل الذي أعاد مصر إلى المونديال بعد غياب 28 عامًا.