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على رأسهم محمد صلاح.. نجوم كرة القدم قبل وبعد عملية زراعة الشعر

08:25 م الخميس 12 ديسمبر 2024
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لفت نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال الفترة الماضية الأنظار إليه بشكل كبير، بعدما قام في شهر مايو الماضي، بحلاقة شعره بشكل كامل، حيث تداولت أنباء أنه قام بعملية زراعة شعر.

ولم يكن صلاح النجم الأول الذي يجري عملية زراعة شعر، سبقه عدد من اللاعبين، من بينهم عدد من نجوم الكرة الأفريقية وأيضاً نجوم كرة القدم في العالم، بيير أوباميانج، ديفيد بيكهام، شاكيري، يورجن كلوب، هاري كين، ساديو ماني، واين روني، فابريجاس، وغيرهم من النجوم.

نستعرض بالصور نجوم كرة القدم قبل وبعد عمليات زراعة الشعر، يمكن الاطلاع على الألبوم أعلاه:

نجوم كرة القدم قبل وبعد زراعة الشعر محمد صلاح بيكهام ليفربول هاري كين محمد صلاح بعد زراعة شعره إريكسين ساديو ماني كايل ووكر يورجن كلوب
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