ظهر في جدارية مع الشرع.. تفاصيل قصة عبد الباسط الساروت من كرة القدم

بات فريق باتشوكا المكسيكي، هو منافس الأهلي بشكل رسمي في مباراة السبت القادم، ببطولة كأس التحدى "الإنتركونتيننتال" والتي ستقام على ملعب 497 في قطر.

ويمثل فريق باتشوكا عقدة للأندية العربية ممتدة منذ 17 عامًا، وذلك خلال 5 مواجهات جمعته سابقًا مع أكثر من فريق عربي ولم يخسر سوى لقاء وحيد من النجم الساحلي في 2007، ليكون النادي الأهلي في مهمة شاقة لكسر هذه اللعنة.

تاريخ مواجهات باتشوكا مع الأندية العربية

أول مباراة لفريق باتشوكا مع الأندية العربية، كان أمام فريق النجم الساحلي في عام 2007، وفاز حينها الفريق التونسي بهدف نظيف.

المباراة الثانية لفريق باتشوكا كانت أمام النادي الأهلي في عام 2008، وإنتهت بنتيجة 4-2 للفريق المكسيكي.

المباراة الثالثة كانت بين فريق باتشوكا والوحدة الإماراتي، وذلك في عام 2010، وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2، قبل أن يحسم الفريق المكسيكي نتيجة ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 4-2.

المواجهة الرابعة للأندية العربية مع فريق باتشوكا كانت مع فريق الوداد المغربي في 2017 بهدف نظيف.

أما اللقاء الخامس والأخير لفريق باتشوكا مع الأندية العربية كان مع الجزيرة الإماراتي بموسم 2017، وفاز عليه بنتيجة 4-1.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت 14 ديسمبر2024 في السابعة مساء.