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كتب-يوسف محمد:

أعادت الأحداث التي تشهدها سوريا في الوقت الحالي، وإسقاط حكم الرئيس السابق بشار الأسد وذهابه إلى روسيا حاصلاً على اللجوء الإنساني، إلى الأذهان أحد أبرز رموز الثورة السورية، عبد الباسط الساروت.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة خاصة للساروت، على أحد الجدران الخاصة بمكتبات بيع الكتب، بجانب صورة لأحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام.

واشتهر عبد الساروت، بالكثير من الألقاب خلال قيادته للثورة السورية، أبرزها تسميته بلقب منشد الثورة وحارس الثورة أيضاً.

وعلى الرغم من كون الساروت أحد رموز الثورة السورية، ولم يكن تأثير الساروت على الجانب السياسي فقط، بل أنه كان من أفضل لاعبين كرة القدم السوريين، خلال فترة شبابه.



هنا نستعرض أبرز المعلومات عن عبد الباسط الساروت وفقا لموقع بي بي سي

من هو عبد الباسط الساروت؟

ولد عبد الباسط الساروت، في يناير عام 1992 بمدينة حمص السورية وبالأخص داخل حي البياضة.

وتلقى الساروت تعليمه في مدينة حمص ودرس الابتدائية في مدرسة الشهيد عبد الرحمن شتور، قبل أن يترك المدرسة ويتجه للعمل مع والده في الحدادة.

ونشأ الساروت في عائلة تحب الرياضة وتشجع على ممارستها، هو الأمر الذي جعله يتعلق بكرة القدم بشكل كبير وبالأخص المشاركة في مركز حراسة المرمى.

وبدأ الساروت مشواره في كرة القدم من بوابة نادي الكرامة السوري، خلال مرحلة الناشئين والشباب.

وتألق الساروت رفقة فرق الشباب والناشئين بفريق الكرامة، جعله ينضم إلى منتخب سوريا للشباب، شارك رفقة المنتخب السوري في أكثر من مناسبة.

وفور إندلاع الثورة السورية، كان الساروت من أول المشاركين فيها، لينتقل اللاعب صاحب ال 19 عاماً أنذاك من المنافسة داخل المستطيل الأخضر إلى ساحات المظاهرات.

وفقد الساروت العديد من أفراد عائلته خلال منذ بداية الثورة السورية عام 2011، خلال المعارك بين أفراد الثورة السورية والنظام السابق.

كما غادر الساروت مدينة حمص، في عام 2014، بعد اتفاق قضى بانسحاب المعارضة من المدينة، وغنى حينها "راجعين يا حمص".

وبعد سنوات طويلة، توفي الساروت في عام 2019، بعد أن تعرض للإصابة في المعارك في سوريا، قبل أن يتم إعلان وفاته في 8 يونيو عام 2019، عن عمر يناهز 27 عاماً.

ودفن الساروت في مدينة إدلب السورية، وقام آلالاف المواطنين السوريين بتشييع جثمان الراحل.

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