منذ 16 عامًا.. الأهلي يستعيد ذكرى أليمة بمواجهة باتشوكا.. ما القصة؟

كتب- نهى خورشيد:

تختلف قصص الحب داخلة القلعة الحمراء، ولكن أغلب الحكايات تتفق على المساندة والدعم والوقف بجانب الطرف الاخر.

ويستعد نجوم الأهلي مواجه نادي باتشوكا في مباراة يوم السبت المقبل 14 ديسمبر 2024 ضمن منافشات كأس الانتر كونتننتال.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية حكايات الحب بين نجوم القلعة الحمراء وزوجاتهم:

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