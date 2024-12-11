تحدد بشكل رسمي منافس النادي الأهلي في بطولة كأس القارات "الإنتركونتيننتال"، بعدما نجح فريق باتشوكا المكسيكي في تخطى نظيره فريق بوتافوجو البرازيلي، ليضرب موعدًا مع المارد الأحمر يوم 14 ديسمبر الجاري.

باتشوكا يحمل ذكريات أليمة للأهلي

يحمل فريق باتشوكا المكسيكي ذكريات آليمة لدي النادي الأهلي، حيث سبق وأن ألتقي الفريقان في مرة وحيدة كانت في عام 2008، خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي حينها برباعية، بعدما كان متقدمًا بهدفين في الشوط الأول، ليعود فريق باتشوكا في الشوط الثاني ويقلب الطاولة على المارد الأحمر ويضربه برباعية، ليتأهل للمربع الذهبي من البطولة.

وسيكون النادي الأهلي على موعد بفرصة لرد الإعتبار وترجيح كفة تاريخ المواجهات بينهما، في المباراة التي ستقام السبت المقبل، على ملعب 974 في قطر.

مواجهات الأهلي ضد الأندية المكسيكي

أما على صعيد مواجهات الأهلي مع الأندية المكسيكية، فسبق وأن ألتقي مع 5 فرق من المكسيك، أمام كل من مونتيري في 3 مباريات، والذي خسر منه مرتين وفاز الأهلي في لقاء وحيد.

كما ألتقي مع فريق كلوب أمريكا وفاز عليه الأهلي بنتيجة 2-1 في بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2006، واللقاء الخامس مع الأندية المكسيكية كان أمام باتشوكا بنسخة 2008 من مونديال الأندية وخسرها برباعية.