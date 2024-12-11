منذ 16 عامًا.. الأهلي يستعيد ذكرى أليمة بمواجهة باتشوكا.. ما القصة؟

إشراف- وائل توفيق:

كتب: يوسف محمد- نهى خورشيد:

إثر سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا وحصوله على اللجوء الإنساني تكشفت قصص معاناة للشعب السوري، لم يخلو منها حكايات لاعبي الدوري السوري، إذ تعرض عدد من للاعتقال والسجن وآخرين من منع تمثيل المنتخب السوري إلا إذا دفعوا الأموال.

تواصل مصراوي مع عدد من اللاعبين في إطار سلسلة سننشرها خلال الأيام المقبلة، يمكنكم الإطلاع على ما نشر اليوم من خلال هذه الروابط:

4 نجوم كرة قدم بالدوري السوري دخلوا سجون بشار الأسد

دخل عدد من نجوم الدوري السوري السجون وتعرضوا للاعتقال في فترة حكم بشار الأسد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بينهم السومة".. 5 نجوم كرة قدم سوريين احتفلوا بسقوط بشار الأسد (صور)

تفاعل العديد من نجوم كرة القدم السورية، على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وطيرانه إلى روسيا حاصلا على لجوء إنساني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"منعنى من اللعب للزمالك".. اعترافات لاعب سوري عن مسيرته تحت حكم بشار الأسد

وسط التحديات السياسية والاجتماعية التي شهدتها سوريا خلال حكم بشار الأسد، ظل حلم الاحتراف وتمثيل المنتخب الوطني هدفاً يسعى إليه اللاعبون رغم الظروف القاسية... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أسوأ ما حدث لي.. نجم منتخب سوريا يكشف سر صورته مع بشار الأسد

علق نجم المنتخب السوري السابق فراس الخطيب، على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وإسقاط حكمه في البلاد، مشيراً إلى سر الصورة التي جمعته ببشار... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رعب وفساد في المنتخب ومنع من الاحتراف".. مأساة لاعب سوري تحت حكم بشار الأسد (صور)

فرّ بشار الأسد إلى روسيًا حاصلًا على لجوء إنساني من بوتين، لتنتشر بعده حكايات السوريين الذين تعرضوًا لحياة غير إنسانية فترة حكمه، بالطبع، كان من بينهم لاعبي كرة القدم في الدوري السوري... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا