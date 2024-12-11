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كتب- نهى خورشيد:

دخل عدد من نجوم الدوري السوري السجون وتعرضوا للاعتقال في فترة حكم بشار الأسد.

وتحدث لاعبين سوريين لمصراوي عن أسماء بعض من زملائهم المتواجدين داخل السجون السورية خلال فترة بشار الأسد.

وقال عاطف جنيات نجم الكرة السورية الأسبق، في تصريحات خاصة "لمصراوي":" جهاد قصاب رمز من رموز نادي الكرامة، والمنتخب السوري تعرض للسجن خلال هذه الفترة".

وأضاف:"عندنا أحمد سويدان لاعب الكرامة، وعبد الباسط ساروت هو رمز كبير للثورة بسوريا وكان حارس مرمى، أغلب الرياضيين تعرضوا للسجن ولم يكونوا في أوضاع مريحة".

كما قال أيمن عكيل لاعب الوحدة السوري، أيضاً لمصراوي:" هناك لاعبين لا يزالون داخل السجون منهم محمد كنيص نجم فريق الفتوة".