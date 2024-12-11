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4 نجوم كرة قدم بالدوري السوري دخلوا سجون بشار الأسد

10:41 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    جهاد قصاب
  • عرض 10 صورة
    جهاد قصاب
  • عرض 10 صورة
    محمد كنيص
  • عرض 10 صورة
    جهاد قصاب
  • عرض 10 صورة
    أحمد سويدان لاعب الكرامة
  • عرض 10 صورة
    جهاد قصاب
  • عرض 10 صورة
    جهاد قصاب
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    محمد كنيص
  • عرض 10 صورة
    جهاد قصاب
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كتب- نهى خورشيد:

دخل عدد من نجوم الدوري السوري السجون وتعرضوا للاعتقال في فترة حكم بشار الأسد.

وتحدث لاعبين سوريين لمصراوي عن أسماء بعض من زملائهم المتواجدين داخل السجون السورية خلال فترة بشار الأسد.

وقال عاطف جنيات نجم الكرة السورية الأسبق، في تصريحات خاصة "لمصراوي":" جهاد قصاب رمز من رموز نادي الكرامة، والمنتخب السوري تعرض للسجن خلال هذه الفترة".

وأضاف:"عندنا أحمد سويدان لاعب الكرامة، وعبد الباسط ساروت هو رمز كبير للثورة بسوريا وكان حارس مرمى، أغلب الرياضيين تعرضوا للسجن ولم يكونوا في أوضاع مريحة".

كما قال أيمن عكيل لاعب الوحدة السوري، أيضاً لمصراوي:" هناك لاعبين لا يزالون داخل السجون منهم محمد كنيص نجم فريق الفتوة".

جهاد قصاب الدوري السوري بشار الأسد سجون بشار الأسد أيمن عكيل أحمد سويدان الوحدة السوري
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