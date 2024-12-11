"دعت لي وتحققت دعوتها".. قصة دعم والدة تريزيجيه له من الأهلي حتى الريان

"أمي هي السبب في كل شيء".. كيف شكلت والدة تريزيجيه شخصيته؟

ابنة جيرارد تنتظر طفلها الأول من نجل زعيم العصابات.. ما القصة؟

التقى حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بزوجته في لندن، أثناء انتظاره ركوب الحافلة في إحدى المحطات.

بدأ داميان إيميليانو مارتينيز مسيرته الكروية في نادي أتليتيكو إنديبندينتي. دون أن يظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى، تم انتقاله إلى آرسنال في عام 2009. خلال هذه الفترة كان يُرى كثيرًا مع آفا، المعروفة الآن باسم ماندينيا مارتينيز.

في ذلك الوقت، كانت زوجة حارس المرمى تعيش على بعد خطوات قليلة من منزل إيميليانو في لندن.

ماندينيا مارتينيز مصممة ديكورات وتملك شركتها الخاصة المسماة "Mis Sueños Kids"، ولديها متجرين، أحدهما في لندن والآخر في مركز التسوق Battlers Green Farm في واتفورد.

مع مرور سنوات المواعدة، تواصل الزوجان باللغة الإنجليزية، ولكن جاء الوقت الذي علم فيه ماندينها ديبو اللغة البرتغالية، وأعطاها بعض الدروس الإسبانية حتى تتمكن من تعلمها أيضًا. بعد فترة طويلة من العيش معًا، ومع تقوية حبهما، قرر إيميليانو ومادينها الزواج.

بعد عامين من العيش معًا، عقد الزوجان قرانهما في عام 2017. وأقيم حفل الزفاف خارج لندن في قاعة بروكت. واستمر الاحتفال لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، بحضور أقل من مائة ضيف.

حظي 80 من الضيوف بامتياز الإقامة في مكان فاخر يضم غرفًا رائعة وملاعب تنس وجولف ومسبحًا ضخمًا. وكان من بين الحاضرين زملاء ديبو السابقين في فريق آرسنال، مثل ديفيد أوسبينا وسانتي كازورلا وناتشو مونريال وغابرييل باوليستا وهيكتور بيليرين.

بعد احتفال جميل مع كل أحبائهم، ذهب إيميليانو ومندينا في رحلة شهر عسل إلى دبي ثم إلى أبو ظبي. كما زار الزوجان جزر المالديف.