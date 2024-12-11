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رومانسية وعلى البحر.. 15 صورة لنجوم برشلونة مع زوجاتهم

08:28 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تايا بيلولي & رافينيا
  • عرض 15 صورة
    ميكي كيميني & فرينكي دي يونغ
  • عرض 15 صورة
    ليسيا أوروستي & رونالد اراوخو
  • عرض 15 صورة
    ليسيا أوروستي & رونالد اراوخو
  • عرض 15 صورة
    نيريا & اينيغو مارتينيز
  • عرض 15 صورة
    ستاتشورسكا & روبرت ليفاندوفسكي
  • عرض 15 صورة
    ستاتشورسكا & روبرت ليفاندوفسكي
  • عرض 15 صورة
    كاترين & أندرياس كريستنسن
  • عرض 15 صورة
    كاترين & أندرياس كريستنسن
  • عرض 15 صورة
    مارينا لوكزينكو & فويتشيك تشيزني
  • عرض 15 صورة
    ميكي كيميني & فرينكي دي يونغ
  • عرض 15 صورة
    ميكي كيميني & فرينكي دي يونغ
  • عرض 15 صورة
    لاورا ألبا & داني أولمو
  • عرض 15 صورة
    مارينا لوكزينكو & فويتشيك تشيزني
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يواجه برشلونة اليوم نادي بروسيا دورتموند في مباراة بدوري أبطال أوروبا في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع دخول برشلونة بتشكيل مكون من؛ بينيا، بالدي، مارتينيز، كوبارسي، كوندي، أولمو، كاسادو، بيدري، رافينا، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ونستعرض هنا الجانب الآخر من حياة نجوم برشلونة، وذلك من خلال صور رومانسية تجمع بين نجوم البارسا مع زوجاتهم، حيث يظهر في الصور نجم خط الوسك رونالدو أراوخو وزوجته أليسيا أوروستي، ونيريا وإينيجو مارتيينز، وروبرت ليفاندوفيسكي وزوجته ستاتشورسكا، وكيميني وزوجها فرينكي دي يونج، وكريستنسن مع زوجته كاترين، وفويتشيك تشيزني مع زوجته مارينا لوكزينكو، ورافينا مع زوجته تايا بيلولي، وداني أولمو مع زوجته لاورا ألبا، وفيران توريس مع زوجته سيرا مارتينيز، ولوبيز مع زوجته بيرتا وجالارود.

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