يواجه برشلونة اليوم نادي بروسيا دورتموند في مباراة بدوري أبطال أوروبا في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع دخول برشلونة بتشكيل مكون من؛ بينيا، بالدي، مارتينيز، كوبارسي، كوندي، أولمو، كاسادو، بيدري، رافينا، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ونستعرض هنا الجانب الآخر من حياة نجوم برشلونة، وذلك من خلال صور رومانسية تجمع بين نجوم البارسا مع زوجاتهم، حيث يظهر في الصور نجم خط الوسك رونالدو أراوخو وزوجته أليسيا أوروستي، ونيريا وإينيجو مارتيينز، وروبرت ليفاندوفيسكي وزوجته ستاتشورسكا، وكيميني وزوجها فرينكي دي يونج، وكريستنسن مع زوجته كاترين، وفويتشيك تشيزني مع زوجته مارينا لوكزينكو، ورافينا مع زوجته تايا بيلولي، وداني أولمو مع زوجته لاورا ألبا، وفيران توريس مع زوجته سيرا مارتينيز، ولوبيز مع زوجته بيرتا وجالارود.

اقرأ أيضًا:

"سنفتقدك".. دونجا يوجه رسالة وداعية مؤثرة إلى جوميز