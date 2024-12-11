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بدأها أشهر تاجر مخدرات.. كيف جاءت فكرة لعبة الفانتازي؟

05:27 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    جنازة بابلو اسكوبار
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    جدارية بابلو إسكوبار في زاوية من مدينة ميديلين، كولومبيا
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    بابلو اسكوبار يحضر مباراة
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    فانتازي الدوري الانجليزي
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    فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز
  • عرض 11 صورة
    فانتازي الدوري الإنجليزي
  • عرض 11 صورة
    فانتازي الدوري الإنجليزي
  • عرض 11 صورة
    فانتازي الدوري الإنجليزي
  • عرض 11 صورة
    فانتازي
  • عرض 11 صورة
    فانتازي الدوري الإنجليزي
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كتب - محمد القرش:

شهدت السنوات الماضية انتشار لعبة "الفانتازي" بشكل كبير، تحديدا فانتازي الدوري الإنجليزي الذي يمتلك 10,925,100 لاعب حتى الآن.

وظهرت لعبة "الفانتازي" في التسعينات على يد أكبر وأشهر تاجر مخدرات في التاريخ، لكنها لم تكن بذلك التطور الكبير الذي عليه الآن.

وجاءت الفكرة عندما قرر بابلو إسكوبار استثمار أمواله في كرة القدم وكانت هذه الاستثمارات طريقة جديدة لغسل أموال المخدرات، واختار الكولومبي استخدام الساحرة المستديرة لأنه كان عاشقا لها.

ووصل حب بابلو أسكوبار لكرة القدم إلى أنه يستمع للمباريات عبر الراديو بينما كان مطاردًا من قبل أجهزة الأمن وإدارة مكافحة المخدرات الكولومبية.

وشغف إسكوبار بكرة القدم قاده إلى اختراع لعبة يستخدمها معظم متابعي كرة القدم حاليًا بطريقة أكثر تطورًا "فانتازي".

وانتشرت اللعبة بين رجال إسكوبار على شكل رهانات، حيث اقترح إسكوبار على كل فرد أن يختار فريق الأحلام الخاص به من لاعبي الدوري الكولومبي، على سبيل المثال، كان إسكوبار يختار 11 لاعبًا من جميع أندية الدوري بالإضافة إلى اصدقائه، والفريق الذي يتألق منه أكثر عدد لاعبين في الحياة الواقعية يكون الفريق الفائز في اللعبة (وفقا لموقع Off The Ball).

فانتازي الدوري الإنجليزي بابلو أسكوبار فانتازي الدوري الإنجليزي
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