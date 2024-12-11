ستوري كرة القدم.. احتفال صلاح.. وفاة زوجة لاعب إنبي.. ومحمد عواد مع زوجته

كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عواد صور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تواجده مع زوجته من حفل the best، مرتديا بدلة سوداء.

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، صورة له بكأس القارات الثلاثة، وعلق: "الذهب ميلقش إلا بينا، كان نفسي أكون موجود، بالتوفيق يا رجالة إن شاء الله".

وأعلن محمد إسماعيل حامد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي وفاة زوجته، مطالباً متابعيه بالدعاء لها.

واحتفل لاعب ليفربول، محمد صلاح، بفوز الريدز عن طريق نشر 3 صور له في مباراة جيرونا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

وحضر أيوب الكعبي، حفل جوائز جمعية اللاعبين المحترفين، الذي أقيم مساء أمس، بالعاصمة أثينا، رفقة زوجته، التي ظهرت مرتدية الحجاب، حيث 3 صور، وعلق: "الحمد لله أنا سعيد جدًّا بتتويجي بجائزة أفضل لاعب أجنبي، وتواجدي ضمن تشكيلة موسم 23/24، وأود أن أشكر عائلتي وفريقي والجماهير على دعمهم المتواصل".