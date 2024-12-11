ملف رياضة مصراوي.. قضية جديدة لإمام عاشور.. قرار جوميز بالرحيل.. وتألق محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الثلاثاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

اجتماع عاجل بين حسين لبيب وجوزيه جوميز

يجتمع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الآن، بعد قرار الأخير بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأرقام تكشف مفاجأة للزمالك بعد قرار جوميز بالرحيل

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن المدير الفني، جوزيه جوميز، أرسل برسالة إلى رئيس النادي حسين لبيب، يبلغه اعتذاره عن مهتمه ويفضل الرحيل بشكل ودي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد قرار الرحيل عن الزمالك.. جوزيه جوميز ينهي اتفاقه مع هذا النادي

أبلغ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، إدارة النادي، بالاعتذار عن عدم الاستمرار مع الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل جوميز مع الزمالك

فجر الناقد الرياضي، عمرو جاب الله، مفاجأة بشأن مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"اشتباك وقضيتين".. أزمات إمام عاشور منذ انتقاله إلى الأهلي

دخل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في أزمة جديدة وصلت إلى المحاكم، بعد أيام قليلة من انتهاء أزمته مع فرد أمن أحد المولات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

للمشاركة في الإنتركونتيننتال.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للسفر إلى الدوحة (صور)

وصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي منذ قليل، متجهة نحو العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طبيب الزمالك يُعلن رسميًا غياب نجم الفريق لقرابة شهر

أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم المغربي بصفوفهم محمود بنتايج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 هدافين في دوري أبطال أوروبا

حقق المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا، بهدفه في شباك جيرونا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.