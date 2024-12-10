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مصري ظهر في نصفهم .. أفضل 3 لاعبين في أفريقيا آخر 10 نسخ

05:30 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    أفضل 3 لاعبين في أفريقيا لعام 2015
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    أفضل 3 لاعبين في أفريقيا لعام 2016
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كتب - محمد القرش:

شهدت قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024، غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة حفل جوائز الأفضل لعام 2024 يوم الإثنين الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري.

وجاءت القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024 كالتالي: سيمون أدينجرا - سيرهو جيراسي - أشرف حكيمي - أديمولا لوكمان - رونوين ويليامز.

وجاء ذلك بعد تواجد لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، خلال الـ5 نسخ الماضية في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا.

أفضل 3 لاعبين في أفريقيا خلال آخر 10 نسخ

عام 2023: أوسيمين (الفائز) - أشرف حكيمي - محمد صلاح

عام 2022: ساديو ماني (الفائز) - محمد صلاح - ميندي

عام 2019: ساديو ماني (الفائز) - محمد صلاح - رياض محرز

عام 2018: محمد صلاح (الفائز) - ساديو ماني - أوباميانج

عام 2017: محمد صلاح (الفائز) - ساديو ماني - أوباميانج

عام 2016: رياض محرز (الفائز) - أوباميانج - ساديو ماني

عام 2015: أوباميانج (الفائز) - يايا توريه - أندريه أيو

عام 2014: يايا توريه (الفائز) - أوباميانج - فينسنت إنياما

عام 2013: يايا توريه (الفائز) - جون أوبي ميكل - دروجبا

عام 2012: يايا توريه (الفائز) - دروجبا - سونج

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سبق أن ألغى جائزة أفضل لاعب في عامي 2020 و2021، بعد توقف كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

أفضل لاعب في أفريقيا لاح اني شرف حكيمي وسيمين
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