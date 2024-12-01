لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
17:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
18:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

2 0
17:15

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

"أنتي مهمة ليا".. أحمد فتحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية (صور)

08:06 م الأحد 01 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد فتحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (4)
  • عرض 4 صورة
    أحمد فتحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (2)
  • عرض 4 صورة
    أحمد فتحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد:

احتفل أحمد فتحي نجم خط وسط الأهلي وبيراميدز الأسبق، بعيد ميلاد زوجته نورا إسماعيل.

ونشر فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 4 صور مع زوجته مع تعليق:"حبيبي، في يومك الخاص، أريد أن أذكرك بمدى أهميتك بالنسبة لي".

وأضاف:" أنت كل شيء بالنسبة لي، وأنا ممتن جدًا لوجودك في حياتي. عيد ميلاد سعيد! أتمنى أن يكون يومك مليئًا بالحب والفرح وكل رغبات قلبك".

والجديد بالذكر أن أحمد فتحي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في شهر سبتمبر الماضي خلال تواجده في الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

أحمد فتحي الأهلي نورا إسماعيل إنستجرام أحمد فتحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ماشي في الدنيا بدعواتك".. رسالة حمزة علاء لوالدته في عيد ميلادها

إعلان

إعلان

الاستثمار في الذهب الكسر.. كيف يتغلب المصريون على ارتفاع المصنعية؟
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)