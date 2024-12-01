"أنتي مهمة ليا".. أحمد فتحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية (صور)

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كتبت - نهى خورشيد:

احتفل أحمد فتحي نجم خط وسط الأهلي وبيراميدز الأسبق، بعيد ميلاد زوجته نورا إسماعيل.

ونشر فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 4 صور مع زوجته مع تعليق:"حبيبي، في يومك الخاص، أريد أن أذكرك بمدى أهميتك بالنسبة لي".

وأضاف:" أنت كل شيء بالنسبة لي، وأنا ممتن جدًا لوجودك في حياتي. عيد ميلاد سعيد! أتمنى أن يكون يومك مليئًا بالحب والفرح وكل رغبات قلبك".

والجديد بالذكر أن أحمد فتحي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في شهر سبتمبر الماضي خلال تواجده في الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا.