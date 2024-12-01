ليفربول ضد السيتي.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يقام اليوم الأحد 1 ديسمبر، العديد من المباريات القوية والمهمة في الدوريات الخمسة الكبرى، بجانب الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي مانشستر سيتي منافسه ليفربول في الجولة 13 من الدوري الممتاز، ويلعب الأهلي مع البنك في الدوري المصري.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري المصري

ـ الأهلي ضد البنك الاهلي الساعة 5 مساء على قناة أون تايم سبورت 1

ـ سموحة ضد الجونة الساعة 8 مساء على قناة أون تايم سبورت 1

ـ إنبي ضد الإسماعيلي الساعة 8 مساء على أون تايم سبورت 2

الدوري الإنجليزي

ـ توتنهام ضد فولهام الساعة 3:30 عصراً على بي إن سبورت 1

ـ مانشستر سيتي ضد ايفرتون الساعة 3:30 عصراً على بي إن سبورت 1

ـ ليفربول ضد مانشستر سيتي الساعة 6 مساء على بي أن سبورت 1

ـ تشيلسي ضد أستون فيلا الساعة 6 مساء على بي إن سبورت 2

الدوري الإسباني

ـ فياريال ضد جيرونا الساعة 3 عصراً على بي إن سبورت 3

ـ ريال مدريد ضد خيتافي الساعة 5:15 مساء على بي إن سبورت 3

ـ رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو الساعة 7:30 مساء على بي إن سبورت 3

ـ ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس الساعة 10 مساء على بيإن سبورت 3

الدوري الألماني

ـ ماينز ضد هوفنهايم الساعة 4:30 عصراً على بي إن سبورت 5

ـ هايدنهايم ضد فرانكفورت الساعة 6:30 مساء على بي إن سبورت 4

الدوري الفرنسي

ـ مونبيلية ضد ليل الساعة 4 عصراً على بي إن سبورت 4

ـ لوهافر ضد أنجية الساعة 6 مساء على بي إن سبورت اكسترا 2

ـ تولوز ضد اوكسير الساعة 6 مساء على بي إن سبورت اكسترا1

ـ ليون ضد نيس الساعة 6 مساء على بي إن سبورت 2

ـ مارسيليا ضد موناكو الساعة 9:45 مساء على بي إن سبورت 4