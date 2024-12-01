ستوري نجوم كرة القدم.. كهربا وكولر.. تهنئة اللاعبين لمصطفى محمد.. ميدو في الجيم

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري محمود حسن تريزيجيه، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، زميله بالمنتخب مصطفى محمد بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً على "إنستجرام".

وحرص أحمد نبيل كوكا، على تهنئة مصطفى محمد بمناسبة عيد ميلاده أيضاً، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

ونشر وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات التأهيلية، في ملعب مختار التتش.

كما حرص رضا سليم لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له رفقة زميله بالفريق عمر كمال، خلال تواجدهم في المران الجماعي للمارد الأحمر.

وقام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد اللاعبين الشباب بالفريق.

وحرص أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، على مشاركة متابعيه على موقع "إنستجرام"، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيم.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

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