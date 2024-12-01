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في كأس العالم.. كم مباراة لعبها سام مرسي مع منتخب مصر؟

05:01 ص الأحد 01 ديسمبر 2024
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    سام مرسي ضد كافاني في كأس العالم 2018 (3)
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    سام مرسي مع منتخب مصر في كأس العالم 2018
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي في جلسة تصوير منتخب مصر
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    سام مرسي ضد سواريز في كأس العالم 2018
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي ضد سواريز (2)
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي وحجازي ضد سواريز
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي في تدريبات منتخب مصر (2)
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    سام مرسي وطارق حامد
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي ضد سواريز (1)
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي ضد كافاني في كأس العالم 2018 (1)
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي في تدريبات منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي يواسي طارق حامد
  • عرض 15 صورة
    سام مرسي ضد كافاني في كأس العالم 2018 (2)
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كتب - محمد القرش:

دائما ما يثير مدرب منتخب مصر، حسام حسن، الجدل بسبب عدم استدعاء سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون إلى قائمة المنتخب الوطني.

وطوال مسيرته الدولية شارم سام في 9 مباريات فقط بواقع "359 دقيقة"، (5 مواجهات ودية، مباراتين في تصفيات أفريقيا، مباراة في تصفيات كأس العالم، مباراة في كأس العالم).

وشارك سام مرسي في 90 دقيقة من مباراة مصر وأوروجواي، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2018 الذي أقيم في دولة روسيا.

وكانت آخر مباراة رسمية يشارك فيها لاعب خط الوسط مع منتخب مصر ضد إثيوبيا، والتي أقيمت يوم 8 سبتمبر 2023، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ومنذ صعود فريق إيبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز، شارك المصري في 12 مباراة من 13، حيث سجل هدف وقدم آخر في "1.075" دقيقة.

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سام مرسي سام مرسي مع منتخب مصر الدوري الإنجليزي منتخب مصر كأس العالم
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