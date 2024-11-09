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أشوفك في أحسن مكان.. زوجة مروان عطية توجه إليه رسالة بعد تكريمه في حفل دير جيست

11:26 م السبت 09 نوفمبر 2024
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  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته (1)
  • عرض 34 صورة
    زوجة مروان عطية (1)
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية لاعب الأهلي وزوجته (1)
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته خلال الحفل
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته خلال الحفل 2
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته 2
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته 1
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته 1
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته 3
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    مروان عطية وزوجته 2
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    مروان عطية ومصطفى فتحي وإمام عاشور مع زوجاتهم
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    مروان عطية وزوجته مع تامر عاشور
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته مع تامر عاشور
  • عرض 34 صورة
    سلمى صقر زوجه مروان عطية
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته مع تامر حسني
  • عرض 34 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
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    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
  • عرض 34 صورة
    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
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كتب - يوسف محمد:

حرصت سلمى صقر، زوجة نجم النادي الأهلي مروان عطية، على تهنئة زوجها، بعد تكريمه في حفل "دير جيست"، الذي أقيم اليوم.

ونشرت سلمى صقر فيديو لزوجها، خلال تواجده في الحفل وعلقت عليه: "يارب دايما في نجاح وتقدم وإن شاء الله أشوفك في أحسن مكان في الدنيا".

وعلق مروان عطية على الفيديو، وكتب لزوجته: "كل سنه و انتي في ضهري في كل جايزه".

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مروان عطية وزوجته مروان عطية النادي الأهلي تكريم مروان عطية مروان عطية لاعب الأهلي
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