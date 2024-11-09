أشوفك في أحسن مكان.. زوجة مروان عطية توجه إليه رسالة بعد تكريمه في حفل دير جيست

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كتب - يوسف محمد:

حرصت سلمى صقر، زوجة نجم النادي الأهلي مروان عطية، على تهنئة زوجها، بعد تكريمه في حفل "دير جيست"، الذي أقيم اليوم.

ونشرت سلمى صقر فيديو لزوجها، خلال تواجده في الحفل وعلقت عليه: "يارب دايما في نجاح وتقدم وإن شاء الله أشوفك في أحسن مكان في الدنيا".

وعلق مروان عطية على الفيديو، وكتب لزوجته: "كل سنه و انتي في ضهري في كل جايزه".

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