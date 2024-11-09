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على البحر.. 10 صور من احتفال نور الشربيني بعيد ميلادها مع زوجها

كتب - يوسف محمد:

حرصت ياسمين حافظ، زوجة نجم النادي الأهلي إمام عاشور، على تهنئة زوجها، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الموسم، المقدمة في حفل "دير جيست".

وقامت ياسمين حافظ، بنشر صور لإمام وهو يتسلم الجائزة، وعلقت عليها: "مبروك يا حبيبي، أفضل لاعب في مصر".

وأعاد إمام عاشور نشر الصورة، التي قامت زوجته بنشرها عبر حسابها الرسم، علق عليها "ربنا يخليكي ليا يا سندي".

وتسلم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مصر عن الموسم الماضي، خلال حفل "دير جيست".

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