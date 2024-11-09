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"سندي".. إمام عاشور يوجه رسالة إلى زوجته بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في مصر

11:21 م السبت 09 نوفمبر 2024
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  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 27 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 27 صورة
    لاعب الأهلي إمام عاشور وزوجته
  • عرض 27 صورة
    اللاعب إمام عاشور وزوجته
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع إسلام سعد وزوجته
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور وزوجته على هامش الحفل
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع مصمم الأزياء إسلام سعد
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع تامر حسني
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    إمام عاشور وزوجته 1
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    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور
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    إمام عاشور وزوجته 3
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    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1) (2)
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    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 27 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 27 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 27 صورة
    زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 27 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 27 صورة
    إمام عاشور وزوجته
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كتب - يوسف محمد:

حرصت ياسمين حافظ، زوجة نجم النادي الأهلي إمام عاشور، على تهنئة زوجها، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الموسم، المقدمة في حفل "دير جيست".

وقامت ياسمين حافظ، بنشر صور لإمام وهو يتسلم الجائزة، وعلقت عليها: "مبروك يا حبيبي، أفضل لاعب في مصر".

وأعاد إمام عاشور نشر الصورة، التي قامت زوجته بنشرها عبر حسابها الرسم، علق عليها "ربنا يخليكي ليا يا سندي".

وتسلم إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مصر عن الموسم الماضي، خلال حفل "دير جيست".

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إمام عاشور إمام عاشور وزوجته النادي الأهلي إمام عاشور وزوجته وابنائه إمام عاشور لاعب الأهلي
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