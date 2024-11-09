ستوري كرة القدم.. إصابة نجل لاعب الأهلي السابق.. أحمد الشيخ من أمام قبر إيهاب جلال

في الأهرامات وبقميص الأهلي.. 20 صور ترصد رحلة اللاعبة إيمان علي من

كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب الزمالك، نبيل عما دونجا، صورة له أثناء دخوله غرفة ملابس ملعب برج العرب، استعدادا لمواجهة سموحة.

وهنأت زوجة أكرم توفيق الثانية، هدير أبو نار، لاعب النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده الـ37 عبر حسابها على منصة "إنستجرام".

وشارك لاعب الإسماعيلي، أحمد الشيخ، صورة لقبر الراحل إيهاب جلال، وعلق: "وحشتني أوي يا حبيبي، اللهم اغفر له وارحمه يارب العالمين".

وقام أحمد حسام ميدو بنشر صورة تجمعه مع لاعب الأهلي والزمالك السابق، أحمد حسن، من إحدى الحفلات في الأهرامات.

وأعاد نجل أبو تريكة، سيف، نشر صورة محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أكتوبر.

وحرص لاعب الزمالك، عمر جابر، على نشر صورة له أثناء تحية جمهور الأبيض في مباراة سموحة.

وشارك لاعب الأهلي السابق والبنك الحالي، محمود الجزار، صورة لابنه وهو مصاب في قدمه اليسرى.

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