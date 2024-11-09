20 صورة ترصد حياة أحمد حسام ميدو مع عائلته

كتب - يوسف محمد:

يحرص دائماً نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، على نشر العديد من الصور رفقة أفراد عائلته، في مختلف المناسبات، سواء المناسبات الاجتماعية والعائلية أو المناسبات الرياضية أيضاً.

واعتاد أحمد حسام ميدو على الظهور رفقة زوجته يسرا الليثي، في العديد من المناسبات المختلفة والبرامج التليفزيونية، ولا يترك فرصة إلا ويتحدث عن دعمها الدائم والمستمر له في مراحل حياته المختلفة.

وأكد ميدو في وقت سابق، أن زوجته كان لها تأثير كبير في مساعدته، على التعافي من تناول الخمور، حيث قال خلال بودكاست "زائد" الذي يقدمه لاعب الأهلي السابق تامر بجاتو: "بعدما قررت الابتعاد عن تناول الخمور، طلبت من زوجتي الذهاب إلى الحرم يوم الوقفة، وقعدنا 5 أيام هناك للابتعاد عن أجواء الساحل وتناول الخمور".

ويمتلك نجم منتخب مصر السابق، ثلاثة أبناء وهم "علي، هاشم وحسين"، دائماً ما يظهرون رفقة والدهم في العديد من اللقاء والبرامج التليفزيونية.

وعلى الجانب الآخر يحرص ميدو دائماً على مشاركة متابعيه صور له رفقة والدته، أبرزها كانت نشر صورة لوالدته خلال زيارتها لتدريب فريق مصر المقاصة، حينما كان يتولى ميدو القيادة الفنية للفريق، وعلق عليها: "انضمام لاعب جديد إلى مصر المقاصة، أمي".

كما أكدت والدة نجم المنتخب الوطني السابق، خلال ظهورها معه، في برنامج "ميدو إكس"، إنها بكت حينما شاهدت له صور بدا فيها زيادة وزنه بشكل كبير، هو ما لم تعتاد عليه منه، حيث أنها اعتادت على رؤيته في كامل لياقته البدنية ورشاقته.

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