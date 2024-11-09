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في الأهرامات وبقميص الأهلي.. 20 صور ترصد رحلة اللاعبة إيمان علي من مصر حتى طائرة البرازيل

03:02 ص السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي بقميص الأهلي (2)
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي في الطائرة من مصر إلى البرازيل
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي في الأهرامات (2)
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي في الأهرامات (3)
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي من أحد الأفراح في مصر
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    إيمان علي تلتقط صورة مع قرد
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    إيمان علي في خان الخليلي
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي وعمرو دياب
  • عرض 22 صورة
    إيمان على تلتقط صورة من الأطفال المصرية
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي تلتطقت الصور مع الشباب المصرية (2)
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي في أحد الكافيهات بمدينتي (2)
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي في الأهرامات (1)
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي تلتطقت الصور مع الشباب المصرية (1)
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي في أحد الكافيهات بمدينتي (1)
  • عرض 22 صورة
    فطور إيمان علي من أمام الأهرامات
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي تشرب القهوة
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي في أحد المطاعم الواقعة في الرحاب
  • عرض 22 صورة
    إيمان علي في أحد المطاعم أمام الأهارامات
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كتب - محمد القرش:

تُعد السورية إيمان علي دياب من أبرز اللاعبات العربية الذين برزوا في الأندية الأوروبية، حيث لم تكتفي بكونها لاعبة بل أيضًا أصبحت مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق لإيمان علي أن حرصت على زيارة مصر نظرا لتواجد العديد من المعالم الأثرية المشهورة بها.

وأثناء زيارتها لمصر، ذهبت اللاعبة السورية إلى الأهرامات التي تعد أشهر معالم مصر، بجانب خان الخليلي، والرحاب ومدينتي وسيناء.

وحرصت لاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc" على المشاركة في مباراة مع متابعيها المصريين بأحد الملاعب الخماسية مرتدية قميص الأهلي.

وغادرت إيمان مصر منذ 3 أسابيع مستقلة طائرة البرازيل عائدة من حيث أتت، حيث تحمل الجنسيتين السورية والبرازيلية.

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إيمان علي قميص الأهلي اللاعبة السورية الأهلي نيمار
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