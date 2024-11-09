كتب - محمد القرش:

تُعد السورية إيمان علي دياب من أبرز اللاعبات العربية الذين برزوا في الأندية الأوروبية، حيث لم تكتفي بكونها لاعبة بل أيضًا أصبحت مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق لإيمان علي أن حرصت على زيارة مصر نظرا لتواجد العديد من المعالم الأثرية المشهورة بها.

وأثناء زيارتها لمصر، ذهبت اللاعبة السورية إلى الأهرامات التي تعد أشهر معالم مصر، بجانب خان الخليلي، والرحاب ومدينتي وسيناء.

وحرصت لاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc" على المشاركة في مباراة مع متابعيها المصريين بأحد الملاعب الخماسية مرتدية قميص الأهلي.

وغادرت إيمان مصر منذ 3 أسابيع مستقلة طائرة البرازيل عائدة من حيث أتت، حيث تحمل الجنسيتين السورية والبرازيلية.

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