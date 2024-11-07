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20 صورة ترصد حياة جورجينا رودريجيز مع رونالدو في السعودية

06:53 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
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    الأرجنتينية جورجينا (1)
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    الأرجنتينية جورجينا رودريجيز (1)
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    جورجينا في السعودية (1)
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    جورجينا من السعودية (1)
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    جورجينا رودريجيز 3 (1)
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    1جورجينا (1)
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    جورجينا رودريجيز
  • عرض 22 صورة
    رونالدو وجورجينا وأوبنائهم
  • عرض 22 صورة
    رونالدو وجورجينا وأوبنائهم
  • عرض 22 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 22 صورة
    جورجينا
  • عرض 22 صورة
    جورجينا رودرييجيز في مباراة للنصر (1)
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    جورجينا تتناول القهوة السعودي (1)
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    جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو (1)
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    جورجينا رودريجيز 1 (1)
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كتب -يوسف محمد:

تمثل قصة حب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته الأرجنتينية جورجينا، واحدة من أشهر قصص الحب في تاريخ كرة القدم، حيث دائماً ما يحرص النجم البرتغالي على اصطحاب جورجينا في مختلف المناسبات والاحتفالات.

وبدأت قصة حب الثنائي، منذ عام 2016، حينما التقى بها البرتغالي في متجر "جوتشي"، الذي كانت تعمل به في إسبانيا، بعد انفصاله عن عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في نهاية عام 2014.

وكان الظهور الأول لجورجينا، رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل الكرة الذهبية، عام 2017 التي توج بها الأسطورة البرتغالية.

وترافق جورجينا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أي دوري في العالم ينتقل إليه، حيث انتقلت معه إلى إيطاليا حينما انضم النجم البرتغالي إلى فريق يوفينتوس، بجانب العودة معه إلى إنجلترا، بعد انضمامه إلى مان يونايتد في عام 2021.

وتقيم جورجينا رفقة الدون في الوقت الحالي، في المملكة العربية السعودية، بعد أن انضم النجم البرتغالي إلى صفوف فريق النصر السعودي في يناير عام 2023.

وظهرت جورجينا رودريجيز رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال حفل تقديمه لاعباُ لنادي النصر السعودي، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

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جورجينا رودريجيز كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو وزوجته وأبنائه رونالدو النصر السعودي
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